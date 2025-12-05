  1. Моя Слобода
  Угадай песню из нулевых по одной строчке: новый тест от Myslo!
Угадай песню из нулевых по одной строчке: новый тест от Myslo!

Кажется, совсем недавно они гремели из каждого утюга.

В «сытые» нулевые годы мы слушали музыку на CD и MP3-плеерах, которые подключались к проводным наушникам, а еще записывали песни с радио на кассеты. А потом в нашу жизнь пришел интернет…

Вспомните легендарные синглы? Погнали!

 

сегодня, в 14:00 +3
