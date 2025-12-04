  1. Моя Слобода
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии

Тест № 3. Не бойтесь, он несложный.

Легендарной трилогии Леонида Гайдая «Не может быть!» стукнуло полвека! В честь этого мы придумали целых три теста — по каждой новелле. 

Начало здесь и здесь.

А теперь тест последний, заключительный. Про романтизм, закуску и быстрые отношения.

 

Пройти тест

