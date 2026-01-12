Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 

Ранее мы писали, что 28-летний полузащитник тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска.

«В настоящий момент мы ведём переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — сообщила пресс-служба клуба.

По нашей информации, официально Рейес заявил клубу, что хочет покинуть Россию из-за СВО. Однако у футболиста были и другие причины для подобного демарша.

Как стало известно Myslo, с исковым заявлением о возмещении ущерба к Рейесу планирует обратиться тулячка, которая сдавала спортсмену квартиру. Футболист основательно испортил арендованную жилплощадь и затопил около 10 нижних этажей.

Кроме этого, к семье Рейеса возникли вопросы у Федеральной миграционной службы: жена и дочь Эдарлина просрочили сроки безвизого пребывания в РФ. В настоящее время им запретили въезд на территорию страны.

«Вероятно, испугавшись судебного иска и перспективы остаться в чужой стране без поддержки семьи, футболист и решился саботировать контракт. Клуб, разумеется, оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и попытается найти общий язык с футболистом. Однако, лучшим решением этой истории стал бы трансфер футболиста. Учитывая, что тулякам он достался бесплатно, его продажа, при наличии выгодного предложения, будет своеобразным хэппи-эндом», — сообщил Myslo собственный источник.

Напомним, Рейес перешел в «Арсенал» из казахстанского «Елимая» в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.