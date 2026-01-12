  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал»  - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 

Выяснили некоторые подробности демарша доминиканского футболиста.

Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 

Ранее мы писали, что 28-летний полузащитник тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска.

«В настоящий момент мы ведём переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — сообщила пресс-служба клуба.

По нашей информации, официально Рейес заявил клубу, что хочет покинуть Россию из-за СВО. Однако у футболиста были и другие причины для подобного демарша.

Как стало известно Myslo, с исковым заявлением о возмещении ущерба к Рейесу планирует обратиться тулячка, которая сдавала спортсмену квартиру. Футболист основательно испортил арендованную жилплощадь и затопил около 10 нижних этажей. 

этажи (1).jpg

Кроме этого, к семье Рейеса возникли вопросы у Федеральной миграционной службы: жена и дочь Эдарлина просрочили сроки безвизого пребывания в РФ. В настоящее время им запретили въезд на территорию страны.

«Вероятно, испугавшись судебного иска и перспективы остаться в чужой стране без поддержки семьи, футболист и решился саботировать контракт. Клуб, разумеется, оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и попытается найти общий язык с футболистом. Однако, лучшим решением этой истории стал бы трансфер футболиста. Учитывая, что тулякам он достался бесплатно, его продажа, при наличии выгодного предложения, будет своеобразным хэппи-эндом», — сообщил Myslo собственный источник. 

Напомним, Рейес перешел в «Арсенал» из казахстанского «Елимая» в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.

Сюжет: Арсенал
Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска
Спорт
Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска
вчера, в 13:42, 20 1382 2
Тульский «Арсенал» приглашает на Валенкобол
Спорт
Тульский «Арсенал» приглашает на Валенкобол
11 января, в 17:29, 10 1090 2
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр
Спорт
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр
10 января, в 14:14, 18 1257 -1
Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков
Жизнь Тулы и области
Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков
4 января, в 16:50, 4 2467 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 16:20 0
Другие статьи по темам
Прочее
Арсенал Тула футбол Рейес отказался возвращаться в клуб скандал
В Тульской области создадут два новых министерства
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создадут два новых министерства
вчера, в 17:44, 58 2274 -10
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
вчера, в 07:00, 219 1975 5
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
Жизнь Тулы и области
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
вчера, в 08:47, 75 2642 0
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Жизнь Тулы и области
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
вчера, в 13:00, 38 1971 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле автоледи не заметила, что попала в ДТП
В Туле автоледи не заметила, что попала в ДТП
Полиция ищет потерпевших по делу о болоховской учительнице, придумавшей хитрую схему с сертификатами на жилье
Полиция ищет потерпевших по делу о болоховской учительнице, придумавшей хитрую схему с сертификатами на жилье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.