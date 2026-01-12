  1. Моя Слобода
Анастасия Бахтырева провела мастер-класс для тульских синхронисток

Сейчас наши девчонки активно готовятся к первенству России по синхронному плаванию.

Анастасия Бахтырева провела мастер-класс для тульских синхронисток
Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходят плановые зимние тренировочные сборы сборной команды региона по синхронному плаванию. В занятиях принимают участие 20 ведущих спортсменок Академии VODA. Данный этап подготовки является ключевым перед выступлением на Первенстве России, где тульские синхронистки будут представлять регион на высшем уровне.

PAV-9623.jpg

На сборах спортсменки отрабатывают техническую сложность программ, синхронность элементов и улучшают художественную выразительность выступлений. Чтобы тренировки стали максимально эффективными, в гости к тулячкам с мастер-классом приехала Анастасия Бахтырева – член сборной команды России, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы среди юниоров, многократная чемпионка России, мастера спорта международного класса.

2e2f8374-72cc-4078-a57d-22008e26f569.jpg

Софья Силецкая, руководитель Академии синхронного плавания VODA, вице-президент Федерации синхронного плавания Тульской области. 

– Мы активно развиваем синхронное плавание в регионе, и мастер-классы таких специалистов, как Анастасия Бахтырева, очень важны. Детям дают новую школу, всегда интересно посмотреть, как работают профессионалы такого уровня. 

Анастасия впервые побывала в Туле с мастер-классами два года назад. Тогда она увидела наших синхронисток в социальных сетях. И девочки, и тренеры ей очень понравились, и она захотела познакомиться с ними лично. Сейчас, при очередной встрече, Настя признается, что за это время девчонки очень выросли и изменились. 

PAV-7713.jpg

– Мы с девочками работали не только в воде, но и в зале – разминка необходима, – рассказала «Слободе» Анастасия Бахтырева. – Я очень люблю проводить мастер-классы для детей и хочу, чтобы мой опыт и профессионализм помогли им вырасти. Сегодня показала девочкам, как можно играть лицом, танцевать, не думая о том, что кто-то есть вокруг. Я очень довольна юными спортсменками, они молодцы! 

В воде мы разбирали новые правила, так как в синхронном плавании они постоянно меняются. Мы учились делать винт, на котором сейчас все стоит, «барракуду»  – один из самых дорогих элементов (резкий подъем тела из положения согнувшись в вертикальное с максимальным выходом ног из воды, – прим. авт.).

Чем выше «выстрелишь» – тем лучше. Я могу выйти из воды выше груди, такое мало кто умеет. 


Я пришла в синхронное плавание без особенных данных, у меня была короткая шея и мне говорили, что лебедя из меня никогда не получится. Но я выросла, вытянулась, стала высокой и худой и – стала чемпионкой! Мне еще очень помог мой боевой характер, я всегда иду до конца, меня в сборной даже называют Трактористка (смеется). 

Конечно, хорошо, когда у девочек «легкая кость», тонкая щиколотка, высокий подъем. Но не менее важен и характер! 

PAV-7736.jpg


На вопрос, как юным спортсменкам не терять веру в себя, если что-то не получается, Анастасия отвечает:

– На чемпионате мира я четко поняла, что нужно никогда не сдаваться. У нас были сложности, мы с девочками думали, что ничего не выйдет. Но мы не сдавались и шли до конца. И у нас все получилось. А еще очень важно беречь свое здоровье. Если что-то болит, лучше один день пропустить и восстановиться, чем потом надолго разболеться.

PAV-9680.jpg

Синхронное плавание появилось в Тульской области в 2017 году, а в 2020 была образована федерация. Сейчас в регионе занимаются около 80 детей в двух спортивных клубах: VODA и «Ариэль», а также в спортшколе «Восток». В спортклубы детей принимают с четырех лет, в спортшколу – с семи. В нашем регионе большинство синхронистов – девочки, но есть и два мальчика, которых привлек этот вид спорта. 

Члены сборной команды Тульской области занимаются синхронным плаванием шесть дней в неделю по три часа,  на сборах – с 10.00 до 17.00. Самоотдача полная! 

PAV-9571.jpg

По словам Софьи Силецкой, синхронное павание развивает детей всесторонне. Оно включает в себя художественную и спортивную гимнастики, акробатику, плавание и даже цирковое искусство! Синхронное плавание дарит девочкам грацию, пластику, артистизм.

– Доказано, что у пловцов и синхронисток большой объем легких – такие данные мы получаем после медобследований. Легкие мы развиваем ежедневно, одно из интересных упражнений – надувать шарики. Каждая наша девочка может проплыть под водой 50 метров – это как раз дорожка в большом бассейне «Арсенал», – говорит Софья Силецкая. 

PAV-9527.jpg

14-летняя Варвара Алехина в синхронном плавании уже восемь лет. Сначала девочка одновременно занималась гимнастикой и плаванием, а когда в Туле появилось синхронное плавание, через полгода пришла заниматься в спортивный клуб.

– У меня к этому спорту лежит душа, – говорит Варвара Алехина. – Мне очень нравятся и тренировки, и коллектив, и выступления. Спорт – это моя жизнь! Сейчас, на сборах, тренируемся по шесть часов в день: три часа на суше, три часа в воде. Мы готовимся к первенству России, которое пройдет 28 января в Москве. Подобные мастер-классы позволяют узнать что-то новое, вдохновляют, окрыляют. 

PAV-9523.jpg

Кристине Ребровой 13 лет, в спорте она семь лет. Девочка выбирала между акробатикой и синхронным плаванием, но последнее победило!

– Мне очень нравится быть в воде, плюс в этом спорте красивые купальники, – рассказывает Кристина Реброва. – Мне очень нравятся такие звезды синхронного плавания как Анастасия Бахтырева и Майя Гурбанбердиева. Хочется равняться на них. А моя спортивная мечта – попасть на олимпийские игры! 

вчера, в 20:31
Событие
Событие
синхронное плавание мастер-класс
Люди
Анастасия Бахтырева Софья Силецкая Варвара Алехина Кристина Реброва
Место
Тула
