Анастасия Бахтырева провела мастер-класс для тульских синхронисток

Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходят плановые зимние тренировочные сборы сборной команды региона по синхронному плаванию. В занятиях принимают участие 20 ведущих спортсменок Академии VODA. Данный этап подготовки является ключевым перед выступлением на Первенстве России, где тульские синхронистки будут представлять регион на высшем уровне.

На сборах спортсменки отрабатывают техническую сложность программ, синхронность элементов и улучшают художественную выразительность выступлений. Чтобы тренировки стали максимально эффективными, в гости к тулячкам с мастер-классом приехала Анастасия Бахтырева – член сборной команды России, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы среди юниоров, многократная чемпионка России, мастера спорта международного класса.

Софья Силецкая, руководитель Академии синхронного плавания VODA, вице-президент Федерации синхронного плавания Тульской области.

– Мы активно развиваем синхронное плавание в регионе, и мастер-классы таких специалистов, как Анастасия Бахтырева, очень важны. Детям дают новую школу, всегда интересно посмотреть, как работают профессионалы такого уровня.

Анастасия впервые побывала в Туле с мастер-классами два года назад. Тогда она увидела наших синхронисток в социальных сетях. И девочки, и тренеры ей очень понравились, и она захотела познакомиться с ними лично. Сейчас, при очередной встрече, Настя признается, что за это время девчонки очень выросли и изменились.

– Мы с девочками работали не только в воде, но и в зале – разминка необходима, – рассказала «Слободе» Анастасия Бахтырева. – Я очень люблю проводить мастер-классы для детей и хочу, чтобы мой опыт и профессионализм помогли им вырасти. Сегодня показала девочкам, как можно играть лицом, танцевать, не думая о том, что кто-то есть вокруг. Я очень довольна юными спортсменками, они молодцы!

В воде мы разбирали новые правила, так как в синхронном плавании они постоянно меняются. Мы учились делать винт, на котором сейчас все стоит, «барракуду» – один из самых дорогих элементов (резкий подъем тела из положения согнувшись в вертикальное с максимальным выходом ног из воды, – прим. авт.).

Чем выше «выстрелишь» – тем лучше. Я могу выйти из воды выше груди, такое мало кто умеет.



Я пришла в синхронное плавание без особенных данных, у меня была короткая шея и мне говорили, что лебедя из меня никогда не получится. Но я выросла, вытянулась, стала высокой и худой и – стала чемпионкой! Мне еще очень помог мой боевой характер, я всегда иду до конца, меня в сборной даже называют Трактористка (смеется).

Конечно, хорошо, когда у девочек «легкая кость», тонкая щиколотка, высокий подъем. Но не менее важен и характер!



На вопрос, как юным спортсменкам не терять веру в себя, если что-то не получается, Анастасия отвечает:

– На чемпионате мира я четко поняла, что нужно никогда не сдаваться. У нас были сложности, мы с девочками думали, что ничего не выйдет. Но мы не сдавались и шли до конца. И у нас все получилось. А еще очень важно беречь свое здоровье. Если что-то болит, лучше один день пропустить и восстановиться, чем потом надолго разболеться.

Синхронное плавание появилось в Тульской области в 2017 году, а в 2020 была образована федерация. Сейчас в регионе занимаются около 80 детей в двух спортивных клубах: VODA и «Ариэль», а также в спортшколе «Восток». В спортклубы детей принимают с четырех лет, в спортшколу – с семи. В нашем регионе большинство синхронистов – девочки, но есть и два мальчика, которых привлек этот вид спорта.

Члены сборной команды Тульской области занимаются синхронным плаванием шесть дней в неделю по три часа, на сборах – с 10.00 до 17.00. Самоотдача полная!

По словам Софьи Силецкой, синхронное павание развивает детей всесторонне. Оно включает в себя художественную и спортивную гимнастики, акробатику, плавание и даже цирковое искусство! Синхронное плавание дарит девочкам грацию, пластику, артистизм.

– Доказано, что у пловцов и синхронисток большой объем легких – такие данные мы получаем после медобследований. Легкие мы развиваем ежедневно, одно из интересных упражнений – надувать шарики. Каждая наша девочка может проплыть под водой 50 метров – это как раз дорожка в большом бассейне «Арсенал», – говорит Софья Силецкая.

14-летняя Варвара Алехина в синхронном плавании уже восемь лет. Сначала девочка одновременно занималась гимнастикой и плаванием, а когда в Туле появилось синхронное плавание, через полгода пришла заниматься в спортивный клуб.

– У меня к этому спорту лежит душа, – говорит Варвара Алехина. – Мне очень нравятся и тренировки, и коллектив, и выступления. Спорт – это моя жизнь! Сейчас, на сборах, тренируемся по шесть часов в день: три часа на суше, три часа в воде. Мы готовимся к первенству России, которое пройдет 28 января в Москве. Подобные мастер-классы позволяют узнать что-то новое, вдохновляют, окрыляют.

Кристине Ребровой 13 лет, в спорте она семь лет. Девочка выбирала между акробатикой и синхронным плаванием, но последнее победило!

– Мне очень нравится быть в воде, плюс в этом спорте красивые купальники, – рассказывает Кристина Реброва. – Мне очень нравятся такие звезды синхронного плавания как Анастасия Бахтырева и Майя Гурбанбердиева. Хочется равняться на них. А моя спортивная мечта – попасть на олимпийские игры!