«ТЗМС» в серии пенальти обыграл КПРФ-2: фоторепортаж Myslo

Подготовили для вас фото с победного матча.

Вчера, 27 декабря, в Туле состоялся матч 12-го тура Высшей лиги России по футзалу. В гости к «ТЗМС» приезжал московский КПРФ-2.

Основное время матча закончилось со счетом 4:4. А вот в серии пенальти точнее были хозяева — победа со счетом 4:3.