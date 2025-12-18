Тульский боец ММА Антон Кравцов удостоился звания мастера спорта России

Мероприятию предшествовала торжественная церемония вручения удостоверений «Мастер спорта России». В числе спортсменов, удостоенных этого почётного звания, был и туляк Антон Кравцов, представитель смешанных единоборств. Звание мастера спорта для него — не просто формальное признание заслуг, а символ упорного труда и преданности делу.
Спортсмена поздравил депутат областной Думы, советник губернатора Тульской области, президент региональной федерации ММА Илья Степанов:
Илья Степанов
— Получение звания мастера спорта — это подтверждение вашего таланта и трудолюбия, признание вашего уровня мастерства в смешанных боевых единоборствах. Это значит, что вы достигли выдающихся результатов, оставили свой след в истории спорта и стали примером для подражания для многих начинающих спортсменов.
Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, а поддержка близких и болельщиков всегда будет с вами. Новых вам рекордов и ярких побед!
Желаем Антону Кравцову продемонстрировать всё своё мастерство на турнире «Битва за Тулу» — «Спецоперация „Буревестник„», который пройдет 22 февраля в «Тула-Арене»!