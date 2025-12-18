Тульский боец ММА Антон Кравцов удостоился звания мастера спорта России

— Получение звания мастера спорта — это подтверждение вашего таланта и трудолюбия, признание вашего уровня мастерства в смешанных боевых единоборствах. Это значит, что вы достигли выдающихся результатов, оставили свой след в истории спорта и стали примером для подражания для многих начинающих спортсменов.

Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, а поддержка близких и болельщиков всегда будет с вами. Новых вам рекордов и ярких побед!