Тульская велогонщица Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры

Фото со страницы Анастасии Войновой ВКонтакте.

Уроженка Ясногорска Тульской области Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры. Такое заявление 32-летняя велогонщица сделала на своей странице ВКонтакте.

«Это уже не только слова, я на самом деле приняла это решение в сердце и в голове. У меня нет сожалений или чувства недореализованности — всё, что было, было заслуженно. Моя карьера была прекрасной, и я прекрасна. И я горжусь ей и собой. По-прежнему полна энергии и наполеоновских планов на жизнь.

Конечно, новые двери не откроются с ноги, даже с моей сильной — их нужно искать и входить! Иначе можно всю жизнь прожить, обдумывая прошлое и надежды, которые так и останутся надеждами. Хочу поблагодарить всех, кто прошел этот удивительный путь вместе со мной», — написала спортсменка.

Напомним, Войнова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер ОИ-2020, многократная чемпионка мира и Европы по велоспорту. Ранее она брала перерыв в спортивной карьере в связи с декретом.

В интервью «Матч ТВ» Анастасия заявила, что будет развиваться в медиасфере, а в качестве тренера себя не видит.