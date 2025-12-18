  1. Моя Слобода
  Тульская велогонщица Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры
Тульская велогонщица Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры

Спортсменка отметила, что гордится своими достижениями.

Фото со страницы Анастасии Войновой ВКонтакте.

Уроженка Ясногорска Тульской области Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры. Такое заявление 32-летняя велогонщица сделала на своей странице ВКонтакте.

«Это уже не только слова, я на самом деле приняла это решение в сердце и в голове. У меня нет сожалений или чувства недореализованности — всё, что было, было заслуженно. Моя карьера была прекрасной, и я прекрасна. И я горжусь ей и собой. По-прежнему полна энергии и наполеоновских планов на жизнь. 

Конечно, новые двери не откроются с ноги, даже с моей сильной — их нужно искать и входить! Иначе можно всю жизнь прожить, обдумывая прошлое и надежды, которые так и останутся надеждами. Хочу поблагодарить всех, кто прошел этот удивительный путь вместе со мной», — написала спортсменка.

Напомним, Войнова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер ОИ-2020, многократная чемпионка мира и Европы по велоспорту. Ранее она брала перерыв в спортивной карьере в связи с декретом. 

В интервью «Матч ТВ» Анастасия заявила, что будет развиваться в медиасфере, а в качестве тренера себя не видит.

сегодня, в 14:25 +1
В Туле капитально отремонтируют областную клиническую больницу
В Туле капитально отремонтируют областную клиническую больницу
24 фигуранта, 30 млн преступной выручки: в Туле огласили приговор организаторам нелегальных игровых клубов
24 фигуранта, 30 млн преступной выручки: в Туле огласили приговор организаторам нелегальных игровых клубов
