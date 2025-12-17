В Тульской области шесть школ получили флорбольное оборудование  

Для школьников провели мастер-класс по этой игре.

Фото Федерации хоккея Тульской области.

В рамках программы по развитию школьного спорта и популяризации флорбола среди детей и подростков шесть образовательных учреждений Новомосковска и Кимовска получили сертификаты на флорбольное оборудование. Торжественная церемония вручения состоялась в МБОУ «СОШ № 25» города Новомосковска.

Комплекты для занятий флорболом передадут в МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «Гимназия № 1», МКОУ «СОШ № 3» и МКОУ «Гимназия № 6».

Каждую школу обеспечат полным комплектом оборудования: клюшками, воротами, мячами, экипировкой для вратарей.

Для учителей физкультуры школ, получивших оборудование, провели теоретическое занятие по флорболу. Для школьников организовали мастер-класс, где они познакомились с правилами и основами игры.

Как сообщает Федерация хоккея Тульской области, флорбол популяризируют уже в 76 школах региона. В этом сезоне планируют передать новое флорбольное оборудование еще 20 центрам образования.