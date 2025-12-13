  1. Моя Слобода
Тульский боксер стал чемпионом мира

Поздравляем Джамбулата Бижамова!

Фото Федерации бокса России.

Тульский боксер Джамбулат Бижамов стал чемпионом мира в весовой категории до 80 килограммов. Соревнования прошли в Дубае.

Сегодня, 13 декабря, в решающем поединке наш спортсмен единогласным решением судей оказался сильнее Джавохира Умматалиева из Узбекистана.

Всего в ходе турнира Джамбулат провел пять поединков, выиграв у Тевиты Малупо из Королевства Тонга, Ерасыла Жакпекова из Казахстана, Роберта Окаки из Кении и представляющего Испанию Газимагомеда Джалидова.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, впервые в истории представитель нашего региона стал чемпионом в этом виде спорта. 

Тренер спортсмена — Рашидбек Ахмедов.

вчера, в 20:08 +10
