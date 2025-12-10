В Туле стартовали межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике

Участники будут соревноваться за звание сильнейших в многоборье.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

10 декабря в Туле открылись межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике памяти заслуженного работника физической культуры В. Е. Незоленова, отличника физической культуры и спорта В. Г. Павелкина.

В состязаниях принимают участие 150 спортсменов и спортсменок из Владимира, Череповца, Курска, Орла, Электростали, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга. Тульскую область представляют гимнасты из Тулы, Новомосковска и Ефремова.

Участники будут соревноваться за звание сильнейших в многоборье — опорный прыжок, брусья, перекладина, конь, кольца, бревно и вольные упражнения.

Финал турнира запланирован на 12 декабря.