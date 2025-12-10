  1. Моя Слобода
«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Торпедо» 

Кроме этого, коллектив Дмитрия Гунько ищет центрфорварда.

Фото: ПФК «Торпедо»

Тульский «Арсенал» рассматривает кандидатуру опорного полузащитника московского «Торпедо» Владимира Москвичева в качестве усиления состава.

Об этом пишет известный футбольный инсайдер Сергей Ильев. По его словам, туляки в ближайшее время планируют сделать предложение 25-летнему футболисту. Кроме этого, тульский клуб ищет центрального нападающего на случай продажи Максима Максимова. 

Владимир Москвичев — воспитанник академии московского «Динамо». Кроме московской команды, полузащитник поиграл за «Нефтехимик», «Акрон» и «Торпедо».

сегодня, в 10:42 0
