«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Торпедо» 

Кроме этого, коллектив Дмитрия Гунько ищет центрфорварда.

Фото: ПФК «Торпедо»

Тульский «Арсенал» рассматривает кандидатуру опорного полузащитника московского «Торпедо» Владимира Москвичева в качестве усиления состава.

Об этом пишет известный футбольный инсайдер Сергей Ильев. По его словам, туляки в ближайшее время планируют сделать предложение 25-летнему футболисту. Кроме этого, тульский клуб ищет центрального нападающего на случай продажи Максима Максимова.

Владимир Москвичев — воспитанник академии московского «Динамо». Кроме московской команды, полузащитник поиграл за «Нефтехимик», «Акрон» и «Торпедо».