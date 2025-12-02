Тульские легкоатлеты привезли медали с международного турнира в Абу-Даби

Фото: https://vk.com/minsport71.

30 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби состоялся международный турнир по легкой атлетике Abu Dhabi Champions. В нем приняли участие спортсмены из 30 стран.

По итогам соревнований тульские легкоатлеты показали отличные результаты:

Григорий Лушкин (СШОР Тула, тренер А. В. Маринов) завоевал два золота — 1-е место в беге на 400 м и 1-е место в беге на 800 м среди юношей до 16 лет;

Дарья Батурина (ДЮСШ Советск, тренер И. Г. Вавина) добыла две золотые медали — 1-е место в прыжке в длину и 1-е место в беге на 200 м среди девочек до 18 лет;

Валерия Воронкевич (ДЮСШ Советск, тренер И. Г. Вавина) заняла 1-е место в прыжке в длину, 2-е место в беге на 100 м и 3-е место в беге на 200 м среди девочек до 16 лет;

Юлия Карпецкая (ДЮСШ Советск, тренер И. Г. Вавина) стала третьей в прыжке в длину среди девочек до 12 лет.

Спортсменов поздравил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.