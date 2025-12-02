Тульская лыжница Фалеева стала победительницей спринта на первом этапе Кубка России

Об этом сообщает Федерация лыжных гонок РФ.

Фото из архива Myslo.

В Кировске Мурманской области прошел Кубок России по лыжным гонкам. Уроженка Ясногорска Анастасия Фалеева добыла золотую медаль в спринте свободным стилем.

На этих соревнованиях спортсменка выступала за Республику Татарстан.