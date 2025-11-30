В Туле прошел чемпионат и первенство области по джиу-джитсу

Спортсменов и гостей мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов:

— Джиу-джитсу — это философия, требующая дисциплины, мастерства и уважения, отлично развивающая тело и дух. Проявите сегодня характер, волю к победе и уважение к сопернику. Пусть этот день принесет вам ценный опыт и личные достижения. Желаю всем участникам достойных выступлений, а зрителям — зрелищных поединков!

В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из разных муниципалитетов региона. Они боролись за звание сильнейшего в возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет, а также взрослой. Спортсмены получили медали в следующих дисциплинах: «Не-ваза», «Дуо-систем» и «Файтинг». Для юношей и девушек 12-13 лет также было предусмотрено ката-парное.

Победителей наградили грамотами, медалями и кубками.

Соревнования стали отборочными для формирования сборной команды Тульской области. По их итогам будет произведен отбор на чемпионат и первенство России 2026 года, а также на чемпионат и первенство ЦФО России 2025 года.