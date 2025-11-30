  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле прошел чемпионат и первенство области по джиу-джитсу - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле прошел чемпионат и первенство области по джиу-джитсу

Соревнования стали отборочными для формирования сборной команды Тульской области.

В Туле прошел чемпионат и первенство области по джиу-джитсу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

30 ноября в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» прошли чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
сегодня, в 21:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
сегодня, в 09:00, 202 2031 5
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
Жизнь Тулы и области
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
сегодня, в 13:00, 48 1080 4
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
сегодня, в 15:00, 28 1130 2
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
Жизнь Тулы и области
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
сегодня, в 15:57, 22 839 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Узловой подвели итоги областного конкурса видеороликов «Культурная среда»
В Узловой подвели итоги областного конкурса видеороликов «Культурная среда»
На месте смертельного пожара в Петровском работают следователи
На месте смертельного пожара в Петровском работают следователи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.