«Тулица» проиграла волейболисткам из Московской области

В Туле прошел матч 11 тура Суперлиги по волейболу. Наша «Тулица» сыграла с командой «Заречье-Одинцово» из Московской области. Игра завершилась не в нашу пользу со счетом 0-3 (18:25, 21:25, 22:25). Это стало первым поражением на домашней площадке.

Главный тренер тульской команды Алексей Лазневой прокомментировал результат:

— Мы чувствуем полное опустошение. Это очень обидное поражение. Я считаю, что мы могли противостоять и выиграть. «Заречье-Одинцово» сегодня сыграла отлично на подаче, это то, чего я больше всего опасался. Эмоционально нам не удалось довести до победы.

Было много ошибок. Будем разбираться, что случилось. Команда была сама на себя не похожа.