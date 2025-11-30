  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Тулица» проиграла волейболисткам из Московской области - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Тулица» проиграла волейболисткам из Московской области

Смотрите наш большой фоторепортаж с игры.

«Тулица» проиграла волейболисткам из Московской области

В Туле прошел матч 11 тура Суперлиги по волейболу. Наша «Тулица» сыграла с командой «Заречье-Одинцово» из Московской области. Игра завершилась не в нашу пользу со счетом 0-3 (18:25, 21:25, 22:25). Это стало первым поражением на домашней площадке.

Главный тренер тульской команды Алексей Лазневой прокомментировал результат:

— Мы чувствуем полное опустошение. Это очень обидное поражение. Я считаю, что мы могли противостоять и выиграть.  «Заречье-Одинцово» сегодня сыграла отлично на подаче, это то, чего я больше всего опасался. Эмоционально нам не удалось довести до победы. 

Было много ошибок. Будем разбираться, что случилось. Команда была сама на себя не похожа.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
Фотограф
сегодня, в 17:53 0
Другие статьи по темам
Прочее
ВК Тулица
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
сегодня, в 09:00, 202 2031 5
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
Жизнь Тулы и области
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
сегодня, в 13:00, 48 1080 4
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
сегодня, в 15:00, 28 1130 2
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
Жизнь Тулы и области
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
сегодня, в 15:57, 22 839 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
«Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
В страшном ДТП в Ефремове погибла женщина
В страшном ДТП в Ефремове погибла женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.