  «Тулица» проиграла «Ленинградке» на выезде
«Тулица» проиграла «Ленинградке» на выезде

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки.

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

В Санкт-Петербурге прошел матч 10 тура Суперлиги по волейболу. Наша «Тулица» сыграла на выезде с «Ленинградкой». Игра завершилась со счетом 3:1 (25:16, 17:25, 25:11, 25:20) в пользу хозяек площадки. 

Главный тренер тульской команды Алексей Лазневой прокомментировал результат:

— Нападающие отличного уровня у «Ленинградки». Они показали свой лучший волейбол. Мы, в свою очередь, могли сыграть лучше. Но с такими командами нужно уметь играть, учиться играть. Я уверен, что у нас будет шанс показать свою лучшую игру дома. 

Фотограф
вчера, в 16:33 0
