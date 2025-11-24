«Тулица» проиграла «Ленинградке» на выезде

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

В Санкт-Петербурге прошел матч 10 тура Суперлиги по волейболу. Наша «Тулица» сыграла на выезде с «Ленинградкой». Игра завершилась со счетом 3:1 (25:16, 17:25, 25:11, 25:20) в пользу хозяек площадки.

Главный тренер тульской команды Алексей Лазневой прокомментировал результат:

— Нападающие отличного уровня у «Ленинградки». Они показали свой лучший волейбол. Мы, в свою очередь, могли сыграть лучше. Но с такими командами нужно уметь играть, учиться играть. Я уверен, что у нас будет шанс показать свою лучшую игру дома.