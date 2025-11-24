Гимнастка из Тулы Анастасия Власенко выиграла золото на турнире в Черногории

В городе Будва с 21 по 23 ноября прошел 4-й Международный FIG турнир по художественной гимнастике Montenegro Wild Beauty Cup 2025.

Фото из личного архива спортсменки.

Российские гимнастки принимали участие в турнире под нейтральным статусом (AIN). Наши спортсменки выступили блестяще, но без волнений не обошлось.

Во время последнего выхода Анастасии Власенко на последнем элементе образовался бант на ее ленте. Наша спортсменка взяла запасную, выполнила упражнение без ошибок, но в конце упражнения улетела палочка от ленты. По правилам организаторы обязаны предоставить гимнастке вторую попытку, так как открепление случилось не по ее вине.

Второе выступление:

Через четыре гимнастки Анастасия снова вышла на ковер. Она справилась с волнением и выиграла золотую медаль в многоборье. Серебряная медаль у Оливии Маслов из Польши, бронзовая — у Екатерины Сазоновой (AIN). Еще одна россиянка — Владислава Николаенко (AIN) —остановилась в шаге от пьедестала.

Анастасия Власенко вышла в финалы отдельных видов и увезла домой еще три медали: бронзу в упражнении с обручем, бронзу — с мячом и серебро в выступлении с булавами.

Анастасия Власенко родилась и выросла в Туле, до 12 лет выступала за сборную Тульской области. Мастер спорта международного класса.

Первый тренер — Кира Альбертовна Захарова. Тренеры: Ляйсан Инсафовна Савицкая, Екатерина Григорьевна Дементьева, Кирилл Михайлович Баркан.