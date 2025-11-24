  1. Моя Слобода
Гимнастка из Тулы Анастасия Власенко выиграла золото на турнире в Черногории

В городе Будва с 21 по 23 ноября прошел 4-й Международный FIG турнир по художественной гимнастике Montenegro Wild Beauty Cup 2025.

Фото из личного архива спортсменки.

Российские гимнастки принимали участие в турнире под нейтральным статусом (AIN). Наши спортсменки выступили блестяще, но без волнений не обошлось. 

photo_2025-11-24_13-43-33 (4).jpg

Во время последнего выхода Анастасии Власенко на последнем элементе образовался бант на ее ленте. Наша спортсменка взяла запасную, выполнила упражнение без ошибок, но в конце упражнения улетела палочка от ленты. По правилам организаторы обязаны предоставить гимнастке вторую попытку, так как открепление случилось не по ее вине.

Второе выступление:

Через четыре гимнастки Анастасия снова вышла на ковер. Она справилась с волнением и выиграла золотую медаль в многоборье. Серебряная медаль у Оливии Маслов из Польши, бронзовая — у Екатерины Сазоновой (AIN). Еще одна россиянка — Владислава Николаенко (AIN) —остановилась в шаге от пьедестала.

Анастасия Власенко вышла в финалы отдельных видов и увезла домой еще три медали: бронзу в упражнении с обручем, бронзу — с мячом и серебро в выступлении с булавами. 

photo_2025-11-24_13-43-33 (3).jpg

Анастасия Власенко родилась и выросла в Туле, до 12 лет выступала за сборную Тульской области. Мастер спорта международного класса.

photo_2025-11-24_13-43-33 (2).jpg

Первый тренер — Кира Альбертовна Захарова. Тренеры: Ляйсан Инсафовна Савицкая, Екатерина Григорьевна Дементьева, Кирилл Михайлович Баркан.

Автор
сегодня, в 14:51 +3
