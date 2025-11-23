  1. Моя Слобода
В оружейной столице прошёл международный турнир по боксу «Гран-при Тулы»

За призовые места бились как взрослые мужчины, так и ребата в возрасте от 13 до 17 лет.

В оружейной столице прошёл международный турнир по боксу «Гран-при Тулы»
Фото: Федерация бокса Тульской области

По итогам состоявшихся 14 боёв, со счётом 9:5 победу одержала сборная Тульской области. Поединки выиграли наши спортсмены Назар Антохин, Артём Афанасьев, Сафиюлло Багодуров, Максим Богатырёв, Артём Немшилов, Руслан Пулатов, Александр Ромаденков, Амир Содиков и Владислав Чечин.

Индивидуальными призами были отмечены белорусский боксёр Назар Хаменко – как лучший среди юношей, а также туляки Артём Немшилов и Владислав Чечин – как лучшие боксёры среди юниоров и мужчин соответственно.

Приза зрительских симпатий удостоился Николай Воробей из Белоруссии. В торжественной церемонии награждения боксеров принял участие Олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу среди любителей и профессионалов, легендарный «Русский Витязь» Александр Поветкин.

вчера, в 11:40 +2
Событие
спорт бокс соревнования по боксу Гран-при Тулы по боксу
Место
Тула
