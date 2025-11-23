  1. Моя Слобода
Тулячка Арина Пантина завоевала три «золота» на «Кубке сильнейших»

Международный турнир по плаванию проходит в Минске.

Тулячка Арина Пантина завоевала три «золота» на «Кубке сильнейших»

Соревнования собрали ведущих спортсменов мира, включая представителей России, Армении, Туркменистана, ЮАР, Венгрии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Казахстана.

Представительница Тульской области, студентка Училища олимпийского резерва Арина Пантина, показала выдающиеся результаты, завоевав три золотые медали в различных дисциплинах вольным стилем.

2.jpg

В первый день соревнований тулячка стала лучшей на самой длинной дистанции турнира — 1500 метров. Затем Арина завоевала вторую золотую медаль на дистанции 400 метров с результатом 4:05.13.

В третий соревновательный день Арина Пантина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, преодолев 800 метров вольным стилем за 8 минут 34 секунды. 

вчера, в 14:28
