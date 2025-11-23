  1. Моя Слобода
«Арсенал» опять сыграл вничью. Фоторепортаж с Центрального стадиона

Игра против «Черноморца» закончилась со счётом 1:1.

Победная серия тульского «Арсенала» завершилась ничьей в домашнем матче с новороссийским «Черноморцем». Для туляков этот ничейный результат стал уже девятым по счету в нынешнем сезоне. С другой стороны, можно сказать, что подопечные Дмитрия Гунько, в который раз, показали характер и сумели сравнять счет на последних минутах встречи.

При этом нельзя не признать, что девятая строчка в турнирной таблице сейчас является для «Арсенала» вполне заслуженной. Иметь характер, конечно, хорошо, но пора бы уже начинать показывать ту красивую игру, поставить которую, собственно, и приглашали Гунько:

— Мы должны дарить болельщикам положительные эмоции, чтобы после матчей они приходили домой довольными увиденным. Так что будем ставить «Арсеналу» яркий и привлекательный футбол, — анонсировал грядущий сезон главный тренер «Арсенала» в день своего назначения на пост. 

IMG_1816.JPG

Тогда же тренер отметил, что едва ли не главной его задачей является привлечение в команду талантливой молодежи. Но и с этим пока что как-то не особо. Вот и на матч против крепкого «Черноморца» выходили сплошь проверенные бойцы: Резиуан Мирзов, Алан Цараев, Игорь Горбунов, Амур Калмыков, Эрвинг Ботака, Кирилл Большаков. И с первых минут хозяева принялись осаждать владения Михаила Штепы.

«Арсенал» безоговорочно владел инициативой, но создать что-то по-настоящему опасное у туляков не получалось. То Мирзов, несколько раз накрутивший на фланге оппонента, потратит все силы на финты и не сможет отдать точный пас в штрафную. То подведет скользкий от моросящего дождя газон, и мяч предательски улизнет от Калмыкова, вывалившегося один на один с вратарем. 

Первый голевой момент зрители увидели только на 38-й минуте: Горбунов тонкой передачей отправлял Милоша Брновича на рандеву со Штепой, но Илья Кирш в отчаянном подкате выбил мяч из-под ног тульского полузащитника. Чуть не срезав при этом футбольный снаряд в собственные ворота. 

IMG_2155.JPG

Парой минут позже «Арсенал» снова получил прекрасную возможность открыть счёт. Защитник «Черноморца» грубо сфолил против все того же Горбунова в нескольких метрах от штрафной площади. Брнович прекрасно исполнил штрафной, но еще лучше выступил Штепа. Вратарь гостей в красивейшем прыжке отразил непростой удар, переведя мяч на угловой.

Второй тайм ничем не отличался от тайма первого: хозяева имели отчаянное желание открыть счет, но не имели возможности. А вот гости, бесчувственно заставившие 60 минут голкипера туляков Михаила Цулая в полном одиночестве мокнуть под усилившимся ливнем, нежданно-негаданно такую возможность получили. Мирзов ошибся с передачей на своей половине поля и Ботака, пытаясь прервать проникающий пас в штрафную, неловко рухнул на газон, сыграв рукой. Арбитр Алексей Лапатухин без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел лучший бомбардир «Черноморца» Саид Алиев и уверенно пробил пенальти по центру, выведя свою команду вперед.

IMG_2041.JPG

8 минут спустя гости и вовсе могли снимать все вопросы о победителе: после розыгрыша стандарта Кирш сходу зарядил в ближний нижний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. «Черноморец» после этого эпизода попытался игру засушить: Штепа даже получил желтую карточку за затяжку времени на 83-й минуте. И расплата за эти маленькие футбольные хитрости последовала незамедлительно. На 86-й минуте встречи Мирзов сотворил настоящий шедевр: сместился с левого фланга вдоль линии штрафной площади и ювелирным ударом закрутил мяч точно в дальний угол, принеся «Арсеналу», пожалуй, закономерную ничью.

— Надо было реализовывать преимущество в первом тайме, который был неплохого качества. Героическими усилиями отыгрались и имели шанс еще забить. Но, к сожалению, в домашней игре не смогли порадовать болельщиков победой, — сетовал после игры Дмитрий Гунько.

IMG_1799.JPG

Следующий матч в рамках Первой лиги туляки проведут 30 ноября. В гости к «Арсеналу» приедет «Нефтехимик» из Нижнекамска. А 25 ноября туляков ждет еще один домашний матч ¼ Кубка России против казанского «Рубина». Начало встречи в 20.30.

 

«Арсенал» — «Черноморец» Новороссийск — 1:1 (0:0)

22 ноября. Тула. Центральный стадион. Судьи: Алексей Лапатухин (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), Степан Щербаков (Омск). 

Голы: Алиев (62, с пенальти, 0:1), Мирзов (86, 1:1).

«Арсенал»: Цулая, Пенчиков, Ботака, Большаков, Попов, Раздорских, Цараев (Алинви, 63), Брнович (Азявин, 73), Мирзов, Горбунов (Липовой, 63), Калмыков (Максимов, 73).

«Черноморец»: Штепа, Пузанов, Сыщенко, Кирш, Николаев, Зарыпбеков, Тарба, Антонов (Плиев, 90+), Жигулев, Родионов (Гурченко, 82), Алиев (Сутугин, 77; Кухарчук, 90+).

Предупреждены Большаков (22), Жигулев (25), Кирш (32), Зарыпбеков (65), Штепа (83), Максимов (83), Тарба (83).

