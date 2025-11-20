Тульские школьники могут бесплатно покататься на коньках

Фото Федерации хоккея Тульской области.

Школьники Тульской области могут бесплатно выйти на лёд и попробовать свои силы в катании на коньках. Об этом сообщает Федерация хоккея региона.

Занятия проходят в ледовых аренах Тулы и Новомосковска под руководством опытного инструктора. Принять участие могут все желающие. Это отличная возможность познакомиться с хоккейной площадкой, улучшить навыки катания и провести время с пользой с одноклассниками.

Проект «Все на лёд!» помогает ребятам активнее включаться в спортивную жизнь региона, а также приобщает их к здоровому образу жизни.