  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские школьники могут бесплатно покататься на коньках - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские школьники могут бесплатно покататься на коньках

В регионе стартовал проект «Все на лёд!».

Тульские школьники могут бесплатно покататься на коньках
Фото Федерации хоккея Тульской области.

Школьники Тульской области могут бесплатно выйти на лёд и попробовать свои силы в катании на коньках. Об этом сообщает Федерация хоккея региона. 

Занятия проходят в ледовых аренах Тулы и Новомосковска под руководством опытного инструктора. Принять участие могут все желающие. Это отличная возможность познакомиться с хоккейной площадкой, улучшить навыки катания и провести время с пользой с одноклассниками.

web_фото_AKM06885.jpg

Проект «Все на лёд!» помогает ребятам активнее включаться в спортивную жизнь региона, а также приобщает их к здоровому образу жизни. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
катание на коньках
Погода в Туле 21 ноября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 ноября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 138 936 3
В России приняли закон о технологическом сборе
Мир
В России приняли закон о технологическом сборе
вчера, в 22:40, 67 1932 -10
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 163 2948 -10
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
вчера, в 22:00, 38 2104 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Киреевском районе фура столкнулась с легковушкой: два человека погибли
В Киреевском районе фура столкнулась с легковушкой: два человека погибли
Более 39 тысяч туляков успешно сдали зачет по финансовой грамотности
Более 39 тысяч туляков успешно сдали зачет по финансовой грамотности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.