«Тулица» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3:0

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 19 ноября, в спорткомплексе «Тула-Арена» прошел матч 9 тура Суперлиги по волейболу. «Тулица» принимала на своей площадке красноярский «Енисей».

Наши спортсменки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:23).

Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой подвел итоги матча.

— «Енисей» — очень сильная команда. Но мы справились. В конце третьей партии сделали рывок, проигрывая пять очков. Я доволен игрой и командой. Это наша награда за проделанную работу.

Лучшим игроком «Тулицы» признана Рада Перович.