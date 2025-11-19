  1. Моя Слобода
  4. «Тулица» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3:0 - Новости тульского спорта - MySlo.ru
«Тулица» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3:0

Тульские спортсменки оказались сильнее соперниц.

«Тулица» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3:0
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 19 ноября, в спорткомплексе «Тула-Арена» прошел матч 9 тура Суперлиги по волейболу. «Тулица» принимала на своей площадке красноярский «Енисей».

Наши спортсменки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:23).

Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой подвел итоги матча. 

— «Енисей» — очень сильная команда. Но мы справились. В конце третьей партии сделали рывок, проигрывая пять очков. Я доволен игрой и командой. Это наша награда за проделанную работу. 

Лучшим игроком «Тулицы» признана Рада Перович.

сегодня, в 21:44
