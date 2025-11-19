«Тулица» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3:0

Сегодня, 19 ноября, в спорткомплексе «Тула-Арена» прошел матч 9 тура Суперлиги по волейболу. «Тулица» принимала на своей площадке красноярский «Енисей».
Наши спортсменки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:23).
Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой подвел итоги матча.
— «Енисей» — очень сильная команда. Но мы справились. В конце третьей партии сделали рывок, проигрывая пять очков. Я доволен игрой и командой. Это наша награда за проделанную работу.
Лучшим игроком «Тулицы» признана Рада Перович.