Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Евразии по всестилевому карате

Поздравляем наших ребят!

Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Евразии по всестилевому карате
Фото Федерации карате Тульской области.

В городе Салават Республики Башкортостан прошел 11-й Кубок Евразии по всестилевому карате. На турнир съехалось более 3000 участников из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туниса, Кубы, Грузии и других стран.

По итогам соревнований спортсмены Федерации карате Тульской области стали победителями и призерами.

Международные соревнования:

  • золото — Максим Демичев, ОК-ката ренгокай мужчины,
  • серебро — Александр Демичев, ОК-ката ренгокай мужчины,
  • бронза — Максим Шевченко, ОК-75.

1000222214.png

Всероссийские соревнования

Золото: 

  • Дмитрий Кобзев — ОК-ката ренгокай,
  • Александр Демичев — ОК-ката ренгокай,
  • Александра Савонова — ОК-50,
  • Александра Савонова — ОК-ката ренгокай,
  • Александр Дзюба — ОК-ката ренгокай,
  • Маргарита Новосильцева — ОК-40.

Серебро:

  • Глеб Балакин — двоеборье,
  • Валерия Ивлиева — ОК-ката ренгокай.

Бронза:

  • Павел Модых — ОК-50,
  • Александр Желудков — ОК-45,
  • Егор Кирюхин — ОК-ката ренгокай.

1000222212.png

Детский фестиваль

Золото:

  • Матвей Базыко — ОК-ката ренгокай,
  • Павел Модых, Александр Дзюба, Руслан Ахмедов — ОК-ката группа,
  • Ксения Романова, Маргарита Новосильцева, Валерия Ивлиева — ОК-ката группа.

Бронза:

  • Дмитрий Желудков, Тимур Ахмедов, Матвей Базыко — ОК-ката группа.

сегодня, в 09:25 0
