Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Евразии по всестилевому карате

В городе Салават Республики Башкортостан прошел 11-й Кубок Евразии по всестилевому карате. На турнир съехалось более 3000 участников из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туниса, Кубы, Грузии и других стран.
По итогам соревнований спортсмены Федерации карате Тульской области стали победителями и призерами.
Международные соревнования:
- золото — Максим Демичев, ОК-ката ренгокай мужчины,
- серебро — Александр Демичев, ОК-ката ренгокай мужчины,
- бронза — Максим Шевченко, ОК-75.
Всероссийские соревнования
Золото:
- Дмитрий Кобзев — ОК-ката ренгокай,
- Александр Демичев — ОК-ката ренгокай,
- Александра Савонова — ОК-50,
- Александра Савонова — ОК-ката ренгокай,
- Александр Дзюба — ОК-ката ренгокай,
- Маргарита Новосильцева — ОК-40.
Серебро:
- Глеб Балакин — двоеборье,
- Валерия Ивлиева — ОК-ката ренгокай.
Бронза:
- Павел Модых — ОК-50,
- Александр Желудков — ОК-45,
- Егор Кирюхин — ОК-ката ренгокай.
Детский фестиваль
Золото:
- Матвей Базыко — ОК-ката ренгокай,
- Павел Модых, Александр Дзюба, Руслан Ахмедов — ОК-ката группа,
- Ксения Романова, Маргарита Новосильцева, Валерия Ивлиева — ОК-ката группа.
Бронза:
- Дмитрий Желудков, Тимур Ахмедов, Матвей Базыко — ОК-ката группа.