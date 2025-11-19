Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Евразии по всестилевому карате

Фото Федерации карате Тульской области.

В городе Салават Республики Башкортостан прошел 11-й Кубок Евразии по всестилевому карате. На турнир съехалось более 3000 участников из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туниса, Кубы, Грузии и других стран.

По итогам соревнований спортсмены Федерации карате Тульской области стали победителями и призерами.

Международные соревнования:

золото — Максим Демичев, ОК-ката ренгокай мужчины,

серебро — Александр Демичев, ОК-ката ренгокай мужчины,

бронза — Максим Шевченко, ОК-75.

Всероссийские соревнования

Золото:

Дмитрий Кобзев — ОК-ката ренгокай,

Александр Демичев — ОК-ката ренгокай,

Александра Савонова — ОК-50,

Александра Савонова — ОК-ката ренгокай,

Александр Дзюба — ОК-ката ренгокай,

Маргарита Новосильцева — ОК-40.

Серебро:

Глеб Балакин — двоеборье,

Валерия Ивлиева — ОК-ката ренгокай.

Бронза:

Павел Модых — ОК-50,

Александр Желудков — ОК-45,

Егор Кирюхин — ОК-ката ренгокай.

Детский фестиваль

Золото:

Матвей Базыко — ОК-ката ренгокай,

Павел Модых, Александр Дзюба, Руслан Ахмедов — ОК-ката группа,

Ксения Романова, Маргарита Новосильцева, Валерия Ивлиева — ОК-ката группа.

Бронза: