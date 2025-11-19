«Битва за Тулу»: легендарная «Слобода» представляет главное спортивное шоу года!

22 февраля 2026 года в 19.00 в «Тула-Арене» пройдет профессиональный турнир по смешанному боевому единоборству.

Турнир «Битва за Тулу» спецоперация «Буревестник» обещает стать самым зрелищным спортивным событием этой зимы. В октагон выйдут 20 сильнейших бойцов: мастера спорта РФ, участники СВО и ветераны боевых действий — мужчины силы, характера и стального духа.

Главное событие спецоперации «Буревестник» — прощальный бой за пояс Элмана Сафарова, чемпиона мира, Европы и восьмикратного чемпиона России.

В соглавном бою — непобедимый Шариф Искандаров.

Адреналин, эмоции, энергия — это шоу нельзя пропустить. Билет на «Битву за Тулу» — идеальный подарок на Новый год для тех, кто выбирает силу, драйв и настоящих мужчин.

Возрастное ограничение: 12+.

Билеты уже в продаже на Афише!