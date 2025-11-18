Итоги сезона «Марафон-Тула»: 77 медалей на российских стартах и бронза на мировой арене

Победа Натальи Фроловой на чемпионате России в Казани стала стартом серии наград на внутренней арене. Выступления гонщиков в Санкт-Петербурге, Омске и Пензе принесли десятки медалей на треке и шоссе. В сумме по итогам всех российских соревнований команда завоевала 77 медалей, из которых 24 золотых, 29 серебряных и 24 бронзовых.

Одной из звезд сезона стала Алина Лысенко, которая помимо российских стартов показала себя и на международной арене, завоевав бронзу в спринте на чемпионате мира по велотреку в Чили:

«Я бы назвала этот сезон ровным, без ярких побед и больших провалов, потому что я на каждом старте пыталась быть в призовых местах и старалась держать себя в форме на протяжении очень долгого времени. Самый яркий момент — чемпионат мира. В идеальной форме мне не удалось подойти, но смогла собраться и быть в тройке. Самый большой прогресс случился именно в моральной составляющей, как собраться головой на гонку, правильно настроиться… Хладнокровие в спорте играет очень важную роль лично для меня!» — поделилась гонщица.

Алина также отметила вклад команды: «С „Марафон-Тула“ я работаю с лета, и за такой короткий срок команда вложила в меня очень много, я благодарна за это».

Для другой гонщицы команды, Марии Авериной, сезон стал испытанием на прочность.

«Тяжелый, но успешный! Тяжело было морально после выступления на чемпионате Европы… Собраться на тренировку было целым испытанием, тренировалась через не хочу и через не могу. В тех видах, в которых я хотела взять медали, взяла. Считаю, что это успех. Очень много работы предстоит сделать, чтобы перепрыгнуть ту планку, которую я подняла. В следующем сезоне хотелось бы выезжать на международные старты и набирать очки для выступления на чемпионате мира и Олимпийских играх», — отметила Марина Аверина.

Гонщики команды успешно выступали не только на домашней арене, но и демонстрировали высокий уровень на международных стартах. Помимо бронзовой награды Алины Лысенко на соревнованиях в Чили, стоит отметить участие Натальи Фроловой в элите на чемпионате мира по шоссе в Руанде, а также на чемпионате Европы во Франции. Международные трековые гонки Silk Way Namangan в Узбекистане принесли команде еще 10 медалей.

Сезон закрыт, но работа не прекращается, и гонщики «Марафон-Тула» готовятся к новым стартам, чтобы в следующем году превзойти себя и показать лучшие результаты.