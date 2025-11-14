Семь УК Тулы сменили владельцев на иногородних и накопили более 5 млн рублей долгов

Семь управляющих компаний Тулы — «Новый город», «Аксиома», «КУБ», «ЖУК», «ТОКТО», «Новое время» и «Элит Дом» — не выполняют обязательства по обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Тулагоргаз».
«УК не предоставляют акты обследования дымовых и вентиляционных каналов, что напрямую угрожает безопасности жителей. Не по всем МКД предоставлены акты диагностирования газопроводов», — пояснили в компании.
При этом у всех семи УК произошла смена учредителей и генеральных директоров. Новые владельцы связаны с группой компаний ООО «Юридическое бюро „Браво“», ООО «ОРИОН», ООО «Управление Проектами», которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях.
Новое руководство всех семи УК в Туле не присутствует. Нет и уполномоченного сотрудника, которое должно присутствовать при техническом обслуживании газового оборудования и организовывать доступ в жилые помещения для проверки газовых приборов. Это же сотрудник обязан оперативно реагировать на аварийные ситуации.
Кроме того, в единый реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений о месте нахождении УК «Новое время» и «ТОКТО», что является основанием для исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.
Особую озабоченность вызывает УК «Новый город», в управлении которой находятся многоквартирные дома с крышными котельными — единственным источником отопления. Руководство этой УК сменилось 1 октября 2025 года, функции единоличного исполнительного органа выполняет ООО «Управление проектами» в Ленинградской области.
Семь управляющих компаний, собирая с жителей деньги за содержание жилья, куда включены затраты на техобслуживание внутридомовых газовых сетей, своевременно не направляют их в газораспределительную организацию.
Имеются также у них долги и перед другими ресурсоснабжающими организациями. Последние обратились в суды с исками к УК.
На данный момент общая задолженность семи УК по оплате технического обслуживания внутридомовых газовых сетей перед АО «Тулагоргаз» составляет около 5 млн рублей.
- Наибольшую задолженность имеет УК «Новый город»: за 2 месяца 2024 года и 8 месяцев 2025 года долг превышает 2,7 млн рублей, в том числе за обслуживание крышных котельных.
- За четыре месяца 2025 года УК «Аксиома» накопила долг свыше 600 тыс. рублей, УК «ЖУК» — свыше 530 тыс. рублей.
- УК «Эдит Дом» за два месяца 2025 года имеет задолженность в 300 тыс. рублей.
- Свыше 200 тыс. рублей долга не погасили УК «КУБ» и «ТОКТО», 10 тыс. рублей задолженности за май 2025 года имеет УК «Новое время».
«Такая ситуация свидетельствует о возможном нецелевом использовании средств и недобросовестности управляющих компаний», — отмечают в Тулагоргазе.
Тулагоргаз также через суд подтвердил наличие долга за техническое обслуживание газового оборудования. Исполнительные листы уже переданы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.
На совещаниях в администрации Тулы и региональном правительстве неоднократно было озвучено, что собираемость платежей с жителей составляет свыше 90%. Туляки добросовестно исполняют свои обязанности по оплате услуг управляющих компаний, которые в свою очередь накопили огромные долги перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями в сфере ЖКХ.
Напоминаем, что жители могут воспользоваться законным правом на смену управляющей компании.