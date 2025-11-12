  1. Моя Слобода
  Тулячка стала чемпионкой мира по панкратиону
Тулячка стала чемпионкой мира по панкратиону

Поздравляем нашу спортсменку!

Тулячка стала чемпионкой мира по панкратиону
Фото: https://vk.com/sk_nevskiy.

С 4 по 10 ноября в Греции прошло первенство мира по спортивной борьбе — панкратион — среди юношей и девушек трёх возрастных категорий (14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет). За медали боролось свыше 230 спортсменов из 17 стран.

Представительница Тульской области Виктория Разносилина провела два боя с украинскими спортсменками и один бой с россиянкой в финале. По результатам выступлений Виктория стала чемпионкой мира.

KIf1Q9OB5fSvXMS8BMyv5hKLWVDdciAKNKjtAfDXjJT3LAymzZBQPmvCLRglTQ4a5xXQAE2ntvLaRoA9A1FefCED.jpg

Как сообщает министерство спорта Тульской области, тренируется наша спортсменка под руководством Ивана Семёнова.

вчера, в 15:44 +5
