Тулячка стала чемпионкой мира по панкратиону

Фото: https://vk.com/sk_nevskiy.

С 4 по 10 ноября в Греции прошло первенство мира по спортивной борьбе — панкратион — среди юношей и девушек трёх возрастных категорий (14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет). За медали боролось свыше 230 спортсменов из 17 стран.

Представительница Тульской области Виктория Разносилина провела два боя с украинскими спортсменками и один бой с россиянкой в финале. По результатам выступлений Виктория стала чемпионкой мира.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, тренируется наша спортсменка под руководством Ивана Семёнова.