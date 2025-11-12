  1. Моя Слобода
Тульский АКМ одержал первую победу под руководством Владимира Епанцева

Оружейники сыграли против хоккейного клуба «Норильск».

Фото хоккейный клуб АКМ.

Хоккеисты АКМ начали домашнюю серию поединком против хоккейного клуба «Норильск». Оба коллектива не добрали очки на старте сезона и претендуют на самые высокие места по итогам регулярки.

Туляки вышли на свой первый матч под руководством Вадима Епанчинцева и хотели показать себя новому тренерскому штабу с самой лучшей стороны.

042A0366.jpg

Начали матч активнее хозяева. Чаще соперника они гостили в чужой зоне и заставляли вступать в игру голкипера «Норильска» Вадима Никитина. Активность впереди привела к заброшенной шайбе от Камиля Фазылзянова, который точно бросил с кистей от синей линии. Гости после пропущенной шайбы активизировались, начали создавать моменты у ворот Ильи Канарского, но в первой трети счет на табло не изменился.

042A0044.jpg

Второй период прошел в равной и обоюдоострой борьбе. Моментов было много, но оборона действовала безошибочно. Лишь на экваторе встречи Сергею Голоднюку удался точный бросок с чужого пятака, с которым голкипер АКМ не справился. А под занавес второй двадцатиминутки туляки вновь вышли вперед — Тимур Шарифьянов выкатился на бросковую позицию и был точен.

Заключительная треть прошла в напряженной борьбе. Ни одна из команд не хотела уступать ни сантиметра пространства. Северяне всеми силами пытались отыграться, а хозяева отвечали острыми и быстрыми контрвыпадами. В концовке матча соперник поменял голкипера на шестого полевого, зажал АКМ в зоне, но туляки выше всяких похвал справились с задачей сохранить преимущество. 2:1 — долгожданная победа АКМ.

042A0350.jpg

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил хоккеистов АКМ с победой:

— Команда АКМ дала старт своей новой домашней серии игр в рамках Всероссийской хоккейной лиги! Поздравляю парней! Этот успех — результат упорной работы, командного духа и стремления к победе. Желаю хоккеистам дальнейших ярких игр и новых достижений!

Следующий матч подопечные Вадима Епанчинцева проведут в Туле уже 13 ноября. В гости приедет красноярский «Сокол».

вчера, в 15:41
