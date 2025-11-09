Тульские шашисты завоевали медали в Турции

Фото Федерации шашек Тульской области.

В Турции завершились международные соревнования по шашкам-64 под эгидой IDF, где тульские спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав 9 медалей.

Как сообщает Федерация шашек Тульской области, Арсений Цынов стал чемпионом мира в составе сборной России в молниеносной программе. Также он выиграл первенство мира до 20 лет в молниеносной программе и завоевал серебро в первенстве мира до 20 лет в быстрой программе.

Арсений дважды выиграл зачёт среди студентов в коротких программах первенства мира до 20 лет. Кроме того, тульский спортсмен дважды выиграл зачёт Кубка мира до 20 лет в молниеносной программе, а также в быстрой программе.

Юрий Королёв и Александр Гетманский стали вице-чемпионами мира в составе сборной России в классической программе.

Юрий Королёв выиграл чемпионат мира среди ветеранов в молниеносной программе и завоевал бронзу в классической программе чемпионата мира среди ветеранов.

Александр Гетманский дважды завоевал бронзу на этапе Кубка мира в молниеносной программе, а также в финале Кубка мира в обратные шашки (поддавки).

Кирилл Миненко достойно дебютировал на первенстве мира до 17 лет, заняв 4-е место в быстрой программе.

Наши спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана и тренера высшей категории Юрия Хохлова.