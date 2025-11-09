Финалы турнира по MMA памяти Алексея Калинина проходят в Новомосковске

Победителей и призеров ждут специальные чемпионские пояса, памятные подарки, а также крупный призовой фонд.

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 7 по 10 ноября в Новомосковске на базе училища олимпийского резерва проходят финалы пятого Всероссийского турнира по смешанному боевому единоборству (MMA) памяти Алексея Калинина. За победу сражаются более 100 спортсменов из разных регионов России.

На церемонии открытия выступил президент федерации MMA Новомосковска Станислав Богданов. Он пожелал спортсменам честных боев и без травм.

Вице-президент федерации MMA Челябинской области Кирилл Гайдуков поблагодарил организаторов за организацию соревнований и пожелал спортсменам удачи.

Вице-президент Тульской областной федерации MMA Антон Прусаков обратился к участникам турнира с такими словами:

«У нас сегодня проходит спортивный праздник. Праздник в память о нашем товарище, друге, который развивал смешанные боевые единоборства. Хочется сказать спасибо организаторам данного турнира, а спортсменам пожелать хороших и качественных боев».

Отметим, что турнир известен своей богатой историей и сильным составом участников. В разное время в нем принимали участие такие известные спортсмены, как Олег Попов, Юрик Смоян, Дмитрий Тютюнник, Михаил Долгов, Шамиль Рамазанов и многие другие.