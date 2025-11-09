  1. Моя Слобода
Финалы турнира по MMA памяти Алексея Калинина проходят в Новомосковске

Победителей и призеров ждут специальные чемпионские пояса, памятные подарки, а также крупный призовой фонд.

Финалы турнира по MMA памяти Алексея Калинина проходят в Новомосковске
Фото Дмитрия Дзюбина.

С 7 по 10 ноября в Новомосковске на базе училища олимпийского резерва проходят финалы пятого Всероссийского турнира по смешанному боевому единоборству (MMA) памяти Алексея Калинина. За победу сражаются более 100 спортсменов из разных регионов России.

Победителей и призеров ждут специальные чемпионские пояса, памятные подарки, а также крупный призовой фонд.

На церемонии открытия выступил президент федерации MMA Новомосковска Станислав Богданов. Он пожелал спортсменам честных боев и без травм.

Вице-президент федерации MMA Челябинской области Кирилл Гайдуков поблагодарил организаторов за организацию соревнований и пожелал спортсменам удачи.

Вице-президент Тульской областной федерации MMA Антон Прусаков обратился к участникам турнира с такими словами:

«У нас сегодня проходит спортивный праздник. Праздник в память о нашем товарище, друге, который развивал смешанные боевые единоборства. Хочется сказать спасибо организаторам данного турнира, а спортсменам пожелать хороших и качественных боев».

Отметим, что турнир известен своей богатой историей и сильным составом участников. В разное время в нем принимали участие такие известные спортсмены, как Олег Попов, Юрик Смоян, Дмитрий Тютюнник, Михаил Долгов, Шамиль Рамазанов и многие другие.

Галерея
показать все фотографии

Фотограф
вчера, в 17:50 0
Место
Тульская область Новомосковск
Прочее
ММА
