«Арсенал» на последних минутах вырвал победу у «Чайки»: фоторепортаж с матча

Фото Алексея Пирязева.

Накануне тульский «Арсенал» сыграл на Центральном стадионе с «Чайкой» из села Песчанокопское. Оружейники обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол забил капитан Кирилл Большаков.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько подвел итоги победного матча:

— Всех поздравляю с победой! Самое приятное, что команда до конца в нее верила. Если бы в начале матча реализовали те моменты, какие были, было бы полегче вскрывать оборону соперника. Но сложилось так. Дотерпели, реализовали момент на последних секундах.

Смотрите большой фоторепортаж с матча: