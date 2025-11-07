«Арсенал» откроет второй круг чемпионата матчем против «Чайки»

Завтра, 8 ноября, в Туле состоится матч 18-го тура Первой лиги. В гости к «Арсенал» приедет «Чайка» из села Песчанокопское.
История противостояний команд насчитывает всего три встречи: две ничьи и одна победа «Арсенала». В первом круге на выезде туляки разгромили соперника со счетом 3:0.
В настоящий момент «Арсенал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. «Чайка» на последнем, 18-м, месте.
Команды рассудит Антон Сидорин из Москвы. Ему помогут Андрей Пелых из Санкт-Петербурга и Виталий Жолобов из города Волжский.
Начало встречи в 15.00.