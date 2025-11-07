  1. Моя Слобода
«Арсенал» откроет второй круг чемпионата матчем против «Чайки»

В первом круге туляки на выезде одержали победу.

Фото: пресс-служба ФК Чайка

Завтра, 8 ноября, в Туле состоится матч 18-го тура Первой лиги. В гости к «Арсенал» приедет «Чайка» из села Песчанокопское.

История противостояний команд насчитывает всего три встречи: две ничьи и одна победа «Арсенала». В первом круге на выезде туляки разгромили соперника со счетом 3:0.

В настоящий момент «Арсенал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. «Чайка» на последнем, 18-м, месте.

Команды рассудит Антон Сидорин из Москвы. Ему помогут Андрей Пелых из Санкт-Петербурга и Виталий Жолобов из города Волжский.

Начало встречи в 15.00. 

7 ноября, в 18:20 +1
Прочее
Арсенал Чайка футбол первая лига домашний матч
