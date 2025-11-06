  1. Моя Слобода
  Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений о развитии физкультуры и спорта в Тульской области
Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений о развитии физкультуры и спорта в Тульской области

В регионе будут развивать спортивные лагеря и детско-юношеский спорт.

Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений о развитии физкультуры и спорта в Тульской области
Фото правительства Тульской области.

Накануне, 5 ноября, на XIII Международном форуме «Россия — спортивная держава» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития физкультуры и спорта. 

Так, благодаря сотрудничеству с АНО «Центральный спортивный совет государственной службы» в регионе пройдет первая Всероссийская открытая Спартакиада для государственных, федеральных и муниципальных служащих.

Одной из площадок для ее проведения в 2026 году станет в том числе Тульская область. По словам Дмитрия Миляева, таким образом регион внес свой вклад в развитие корпоративного спорта. Глава региона выразил уверенность, что спартакиада пройдет на высоком уровне.

Ряд соглашений носят финансовый характер, это продолжение системной работы руководства региона в области спорта и физической культуры. Среди подписанных соглашений — развитие системы детских оздоровительных лагерей, их спортивной инфраструктуры. Это направление будет развиваться дальше.

— Призываю всех заниматься спортом, давайте будем двигаться в этом направлении вместе. Убежден, что наше сотрудничество будет достаточно продуктивным и интересным не только в реализации проектов, но и на площадке комиссии Государственного совета РФ по физической культуре и спорту, — подытожил Дмитрий Миляев.

6 ноября, в 17:35 −4
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев форум соглашения о сотрудничестве
