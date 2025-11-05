Команда Тульской области завоевала 15 медалей на престижном турнире по ММА в Серпухове

С 31 октября по 2 ноября 2025 года в Серпухове прошел крупный межрегиональный турнир по смешанным единоборствам, организованный Союзом ММА России. Во дворце спорта «Надежда» сошлось более 200 лучших бойцов из 12 регионов страны, включая Тулу, Донбасс, Московскую и Калужскую области.

Главным достижением стало выступление команды Тульской области, которая завоевала 15 медалей, пять из которых оказались золотыми. Чемпионами стали Егор Ашанин, Александр Вдовин, Мансур Газдиев, Антон Клоповский и Арсений Ковалев из клуба «Наследие» Заокского района, а также Владислав Вялов из центра единоборств «Юнити» в Новомосковске.

Серебряные медали достались Ярославу Антонову, Павлу Вдовину («Наследие») и Вадиму Васеву («Юнити»), бронзу получили Игорь Нефедов (под руководством вице-президента федерации Элмана Сафарова), Богдан Руснак, Роман Бадалов, Сергей Ситенков, Артём Сайфулин («Наследие») и Михаил Грудаков («Юнити»).

Таким образом, команда Тульской области заняла почетное второе место в общем зачёте.

— Наши спортсмены показали отличный результат, который стал возможным благодаря невероятной самоотдаче, упорным тренировкам и слаженной командной работе. Путь к успеху был тернист, но вера в собственные силы и поддержка Федерации помогли хорошо показать себя, — отметил спортивный директор Элман Сафаров.