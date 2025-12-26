Россиянам напомнили о новом порядке выезда несовершеннолетних из страны

С 20 января 2026 года для пересечения госграницы ребёнку потребуется загранпаспорт.

В нашей стране скоро начнут действовать новые правила пересечения государственной границы несовершеннолетними россиянами.

Свидетельство о рождении исключат из перечня документов, по которым дети смогут пересекать государственную границу. С 20 января въезд и выезд будет осуществляться только по заграничному паспорту.

Вместе с тем, дети старше 14 лет и совершеннолетние граждане России по-прежнему смогут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Во избежание накладок и проблем, сотрудники МВД рекомендуют заблаговременно подавать документы на оформление детского загранпаспорта.