Выбраны главы Веневского и Плавского районов: кто вступил в должность?

Все кандидаты довольно опытные.

Выбраны главы Веневского и Плавского районов: кто вступил в должность?
Фото Тульской облдумы.

На заседании Собрания депутатов Веневского муниципального округа Андрей Шубчинский единогласно был избран главой района. 

— Андрей Геннадиевич — человек, который любит свою малую родину, делает все возможное для того, чтобы она процветала, а его земляки жили в комфортных условиях. Все жители и, конечно, я будем соработниками с Андреем Геннадиевичем, — отметил зам. председателя областной Думы Александр Балберов.

В Плавском районе депутаты единогласно избрали главой Андрея Гарифзянова. На заседании он принес присягу. 

— Андрей Рузильевич обладает значительным опытом работы во главе администрации Плавского муниципального района. Я уверена, что обновленная команда органов местного самоуправления будет работать во благо плавчан, — сказала председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина.

сегодня, в 12:21 +1
