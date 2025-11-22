Тульская область получила кубок Минобороны за вклад в укрепление обороноспособности страны

Фото правительства Тульской области.

Тульская область получила кубок Министерства обороны РФ за достижение наивысших результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ в 2025 году.

По словам главы региона, Тульскую область можно назвать большой волонтерской семьей, где каждый стремится внести свой вклад в приближение Победы и оказать помощь тем, кто защищает Родину.

Эта награда — результат совместной работы неравнодушных граждан, общественных организаций, предпринимателей и органов власти.

«Благодарю каждого, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Ваша помощь бесценна для наших бойцов, выполняющих боевые задачи, а также для мирных жителей новых регионов, которые нуждаются в нашей поддержке», — написал губернатор Дмитрий Миляев.