Тульская область получила кубок Минобороны за вклад в укрепление обороноспособности страны

Дмитрий Миляев назвал регион большой волонтерской семьей.

Фото правительства Тульской области.

Тульская область получила кубок Министерства обороны РФ за достижение наивысших результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ в 2025 году.

По словам главы региона, Тульскую область можно назвать большой волонтерской семьей, где каждый стремится внести свой вклад в приближение Победы и оказать помощь тем, кто защищает Родину.

Эта награда — результат совместной работы неравнодушных граждан, общественных организаций, предпринимателей и органов власти. 

«Благодарю каждого, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Ваша помощь бесценна для наших бойцов, выполняющих боевые задачи, а также для мирных жителей новых регионов, которые нуждаются в нашей поддержке», — написал губернатор Дмитрий Миляев. 

22 ноября, в 22:05
