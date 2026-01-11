В тульском музее Белобородова пройдет выставка «Резные чудеса»

Фото Тульского музейного объединения.

В музее Белобородова в Туле пройдет выставка известных мастеров Борзовых — «Резные чудеса». Об этом сообщает Тульское музейное объединение.

Александр Петрович Борзов — мастер-оружейник высокого профессионального уровня. Три года назад он ушел из жизни, но остались его непревзойденные произведения. Он долгое время работал гравером на Тульском оружейном заводе. Но именно резьба по дереву привлекала его больше всего. Изделия художника отличаются ювелирной точностью, фигуры прорисованы до мельчайших деталей. Каждая работа — это уникальное художественное решение.

Дочь Ольга пошла по стопам отца. Работает она в технике скримшоу. Особенность ее в том, что на отполированную поверхность предмета с помощью иглы наносят узор. Получается пунктир. Краску втирают тряпкой так, чтобы была покрыта вся поверхность.

В экспозиции будут представлены иконы, складки, пейзажи, скульптуры животных, жаровые сцены.

Выставка откроется 16 января в 15.00. 6+. Увидеть экспозицию можно до 27 февраля.

Адрес: Тула, проспект Ленина, д. 16.