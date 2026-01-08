  1. Моя Слобода
«Бах при свечах»: тулякам сыграли концерт классической музыки практически в темноте

Концерт прошел в Колонном зале Дворянского собрания.

«Бах при свечах»: тулякам сыграли концерт классической музыки практически в темноте
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Солист — известный пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников.

Заместитель председателя Правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова:

Ольга Гремякова

«На протяжении многих лет концерт Тульской областной филармонии в рождественский сочельник остаётся неизменной частью культурной программы региона и по праву считается одним из самых ожидаемых событий. Для ценителей классической музыки это настоящий подарок, который позволяет погрузиться в мир гармонии и красоты музыки Баха».


В программе прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха: восемь прелюдий и фуг из двух томов «Хорошо темперированного клавира», Французская сюита № 2 до минор и Английская сюита № 6 ре минор.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/38/84/c622-ca69-4a76-8b53-8eac96ddd5a7/5b66f423-f523-4629-96ae-61ebcd6a55a0.jpg

На бис Андрей Коробейников исполнил прелюдию из Первой партиты и арию из Гольдберг‑вариаций.

сегодня, в 18:08 +1
Событие
Бах при свечах классическая музыка
Люди
Ольга Гремякова Андрей Коробейников
Место
Тула Колонный зал Дворянского собрания
Сколько спецтехники убирают дороги в Тульской области
Сколько спецтехники убирают дороги в Тульской области
