«Бах при свечах»: тулякам сыграли концерт классической музыки практически в темноте

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Солист — известный пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников.

Заместитель председателя Правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова:

Ольга Гремякова «На протяжении многих лет концерт Тульской областной филармонии в рождественский сочельник остаётся неизменной частью культурной программы региона и по праву считается одним из самых ожидаемых событий. Для ценителей классической музыки это настоящий подарок, который позволяет погрузиться в мир гармонии и красоты музыки Баха».



В программе прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха: восемь прелюдий и фуг из двух томов «Хорошо темперированного клавира», Французская сюита № 2 до минор и Английская сюита № 6 ре минор.

На бис Андрей Коробейников исполнил прелюдию из Первой партиты и арию из Гольдберг‑вариаций.