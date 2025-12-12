Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН пройдет в арт-резиденции «ДКЖ»

Что: Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН.

Где: Тула, ул. Демонстрации, 134.

Когда: 13 декабря, 16.00.

В борьбе за главный приз встретятся 7 команд из Тульской области.

В сезоне 2025 года приняли участие 16 коллективов из восьми районов: Тула, Ефремов, Богородицк, Новомосковск, Кимовск, Одоевский район, Веневский район и Плавский район.

Билеты для зрителей бесплатные, доступны по предварительной регистрации по ссылке.

Главной наградой для чемпионов Тульской областной Премьер-лиги КВН станет путевка на всероссийский уровень. Молодые люди из муниципалитетов региона покажут своё творчество и поборются за путёвку в Сочи на международный КиВиН, а несовершеннолетние ребята отправятся на Фестиваль детских команд КВН.