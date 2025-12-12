  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина

Финальное шоу прошло на сцене ДК «Туламашзавод» 11 декабря. В нем приняли участие 12 очаровательных девушек из Тулы, Киреевска, Липок и Новомосковска.

Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина
Фото Дмитрия Дзюбина.

Этот конкурс стал ярким праздником таланта, грации и вдохновения. В нашем регионе он проводится в шестой раз, организатором выступает модельное агентство Gold Models и его директор Светлана Моторина. 

«Мисс Тульская область» — это отборочный тур Всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия — Вселенная». Победительница получит право представлять Тульскую область на этом масштабном событии в 2026 году. 

_Z5A9896.jpg

Финалистки вышли на сцену под яркими лучами прожекторов, купаясь в аплодисментах публики. Самым юным участницам — Эмилии Неждановой и Софии Моториной — по 15 лет. Самым опытным — Анне Бобровой, Анастасии Вдовиной и Дарье Юнусовой — по 28.

Девушки сияли на сцене, словно драгоценные жемчужины, каждая из них была воплощением изящества и элегантности. Позитивный настрой, открытые улыбки и душевная теплота — вот то, что увидели и почувствовали жюри и зрители этим вечером. Каждая финалистка щедро делилась своей харизмой и внутренней силой, и это сделало шоу неповторимым и завораживающим.

Участниц ждали четыре конкурсных выхода: визитка, показ авторской коллекции, талант (по желанию) и дефиле в вечерних платьях. 

7F5A0979.jpg

Анна Боброва сыграла для зрителей на виолончели и прочла стихотворение собственного сочинения.

7F5A1115.jpg

Екатерина Корсан исполнила чарующий и очень нежный восточный танец. 

7F5A1196.jpg

Эмилия Нежданова порадовала публику зажигательным танцем и игрой на барабанах.

 

7F5A1204.jpg

А Юлия Зелепукина танцевала с партнером.

По итогам всех конкурсных выходов каждая участница получила свой титул, корону и ленту. Итак…

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/b4bd7e93-e8aa-4558-9581-bd5f9f95e6b4.jpg

Ксения Юдина, 23 года, Тула — «Мисс Изящество».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/57dda23d-cf04-4f38-944d-dbfee5e15241.jpg

Екатерина Корсан, 19 лет, Тула — «Мисс Талант».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/0221c57e-1afd-423e-bcbe-bd74de311616.jpg

Дарья Юнусова, 28 лет, Липки — «Мисс Идеал».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/1c35e298-3b36-4283-8c0c-fab1e3937888.jpg

Анастасия Вдовина, 28 лет, Тула — «Мисс Харизма».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/ace1e7b7-997f-44de-8629-6dcceb02c3e8.jpg

Мария Морозова, 23 года, Киреевск — «Мисс Гламур» и «Мисс Совершенство».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/a4b7c844-f9e0-4895-a67d-0a015d8e9d03.jpg

Светлана Редкова, 27 лет, Тула — «Мисс Артистизм».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/a386846d-0f19-4974-a4b2-4ddff0e89e47.jpg

Елизавета Садунина, 16 лет, Тула — «Мисс Юность».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/e9066212-b3e2-40a4-8cd5-f2bfd823d725.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/fe3f7a77-77de-4cdb-b0f9-a2f0ac9cd0df.jpg

Главные титулы распределились следующим образом. Титул «Мисс Gold Models», который вручила лично директор модельного агентства Gold и организатор конкурса, получила 15-летняя тулячка София Моторина. Она же стала и обладательницей титула «Мисс Грация». 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/7076387c-cf30-422f-8889-10be56f711a4.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/d9c46307-4bf4-4c84-9ba9-1953b108238e.jpg

Сразу два титула выиграла 15-летняя Эмилия Нежданова из Киреевска — «Мисс Зрительских симпатий» и «Юная Мисс Тульская область — 2026». 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/15e39b79-fba7-4111-b812-c2762abbf654.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/1ab63648-4c99-442d-bf19-9cc930eca313.jpg

Титул «2-я вице-мисс Тульская область — 2026» и титул «Мисс Тульская область онлайн» выиграла 28-летняя тулячка Анна Боброва из Тулы.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/7298c1ef-d5b9-4b34-9a14-15070bb390a8.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/1877ccc2-ecde-40eb-b1fe-87597e1dbfba.jpg

«1-й вице-мисс Тульская область — 2026» стала 19-летняя тулячка Ксения Панина. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/4bc117cb-9af9-45cd-9441-e4ba0ad0df6b.jpg

А главный титул «Мисс Тульская область — 2026» завоевала 21-летняя Юлия Зелепукина из Новомосковска. Также у девушки титул «Мисс Фото». 

— Сейчас я живу в поселке Бородинском, работаю на Тульском императорском оружейном заводе в службе протокола. Спасибо большое моему руководству, которое присутствовало на конкурсе, — для меня такая поддержка очень важна! Я даже свой творческий номер подготовила с коллегой Алексеем — мы танцевали. 

Мне всегда очень нравилась сцена, я с детства выступала, занималась художественной гимнастикой и в колледже была активной. И вот среди серых рабочих будней мне захотелось праздника. Конкурс — как луч света, к тому же я мечтала показать мастерство, которым владею. Но я совершенно не ожидала, что выиграю!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a3/d0/2590-9a6a-4baf-972a-71b914080c5b/3f7256f9-9bc8-42a5-8da5-6560905b98f1.jpg

— На конкурсе была очень дружелюбная обстановка. Тем более что с четырьмя девочками мы пришли вместе — это Ксения Панина, Мария Морозова, Ксения Юдина и Светлана Редкова. Мы дружим и все вместе решили участвовать — так веселее!

Я пробовала свои силы в конкурсе в прошлом году и стала «1-й вице-мисс». А в этом году успешно завершила начатое! Я уверена, что то, что у нас внутри, мы излучаем внешне. Считаю, что мне помогла выиграть моя харизма, — так говорит мой папа. И конечно же, уверенность в себе. Сцена — это всегда нелегко, поэтому первый выход — самый волнительный. Сильно трясло! (Смеется)

Я бы очень хотела попробовать свои силы на всероссийском конкурсе. Надеюсь, у меня все получится!

Из досье Myslo

Юлия Зелепукина

7F5A0839.jpg

Рост 168 см, вес 48 кг, параметры 87×60×87 см. 

Родилась 25 сентября 2004 г. в Новомосковске. 

Семья: мама Ирина, папа Александр и три младших сестренки: Мила, Маша и Александра. 

Окончила техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова, студентка Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

Любит детективы Агаты Кристи.

Любимый сериал: «Отчаянные домохозяйки». 

Девиз: «Если очень стараться, все обязательно получится!»

Мечта: чтобы близкие люди всегда оставались рядом и были здоровы. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
Фотограф
12 декабря, в 16:18 −6
Другие статьи по темам
Событие
Мисс Тульская область 2026
Люди
Юлия Зелепукина Ксения Панина Анна Боброва Дарья Юнусова
Место
ДК Туламашзавод Тула
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 200 7001 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2293 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1849 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульских школах Роспотребнадзор изъял 36 кг небезопасной продукции
В тульских школах Роспотребнадзор изъял 36 кг небезопасной продукции
В тульских автобусах и трамваях с 25 декабря начнут включать новогодние песни
В тульских автобусах и трамваях с 25 декабря начнут включать новогодние песни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.