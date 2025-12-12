Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина

Этот конкурс стал ярким праздником таланта, грации и вдохновения. В нашем регионе он проводится в шестой раз, организатором выступает модельное агентство Gold Models и его директор Светлана Моторина.
«Мисс Тульская область» — это отборочный тур Всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия — Вселенная». Победительница получит право представлять Тульскую область на этом масштабном событии в 2026 году.
Финалистки вышли на сцену под яркими лучами прожекторов, купаясь в аплодисментах публики. Самым юным участницам — Эмилии Неждановой и Софии Моториной — по 15 лет. Самым опытным — Анне Бобровой, Анастасии Вдовиной и Дарье Юнусовой — по 28.
Девушки сияли на сцене, словно драгоценные жемчужины, каждая из них была воплощением изящества и элегантности. Позитивный настрой, открытые улыбки и душевная теплота — вот то, что увидели и почувствовали жюри и зрители этим вечером. Каждая финалистка щедро делилась своей харизмой и внутренней силой, и это сделало шоу неповторимым и завораживающим.
Участниц ждали четыре конкурсных выхода: визитка, показ авторской коллекции, талант (по желанию) и дефиле в вечерних платьях.
Анна Боброва сыграла для зрителей на виолончели и прочла стихотворение собственного сочинения.
Екатерина Корсан исполнила чарующий и очень нежный восточный танец.
Эмилия Нежданова порадовала публику зажигательным танцем и игрой на барабанах.
А Юлия Зелепукина танцевала с партнером.
По итогам всех конкурсных выходов каждая участница получила свой титул, корону и ленту. Итак…
Ксения Юдина, 23 года, Тула — «Мисс Изящество».
Екатерина Корсан, 19 лет, Тула — «Мисс Талант».
Дарья Юнусова, 28 лет, Липки — «Мисс Идеал».
Анастасия Вдовина, 28 лет, Тула — «Мисс Харизма».
Мария Морозова, 23 года, Киреевск — «Мисс Гламур» и «Мисс Совершенство».
Светлана Редкова, 27 лет, Тула — «Мисс Артистизм».
Елизавета Садунина, 16 лет, Тула — «Мисс Юность».
Главные титулы распределились следующим образом. Титул «Мисс Gold Models», который вручила лично директор модельного агентства Gold и организатор конкурса, получила 15-летняя тулячка София Моторина. Она же стала и обладательницей титула «Мисс Грация».
Сразу два титула выиграла 15-летняя Эмилия Нежданова из Киреевска — «Мисс Зрительских симпатий» и «Юная Мисс Тульская область — 2026».
Титул «2-я вице-мисс Тульская область — 2026» и титул «Мисс Тульская область онлайн» выиграла 28-летняя тулячка Анна Боброва из Тулы.
«1-й вице-мисс Тульская область — 2026» стала 19-летняя тулячка Ксения Панина.
А главный титул «Мисс Тульская область — 2026» завоевала 21-летняя Юлия Зелепукина из Новомосковска. Также у девушки титул «Мисс Фото».
— Сейчас я живу в поселке Бородинском, работаю на Тульском императорском оружейном заводе в службе протокола. Спасибо большое моему руководству, которое присутствовало на конкурсе, — для меня такая поддержка очень важна! Я даже свой творческий номер подготовила с коллегой Алексеем — мы танцевали.
Мне всегда очень нравилась сцена, я с детства выступала, занималась художественной гимнастикой и в колледже была активной. И вот среди серых рабочих будней мне захотелось праздника. Конкурс — как луч света, к тому же я мечтала показать мастерство, которым владею. Но я совершенно не ожидала, что выиграю!
— На конкурсе была очень дружелюбная обстановка. Тем более что с четырьмя девочками мы пришли вместе — это Ксения Панина, Мария Морозова, Ксения Юдина и Светлана Редкова. Мы дружим и все вместе решили участвовать — так веселее!
Я пробовала свои силы в конкурсе в прошлом году и стала «1-й вице-мисс». А в этом году успешно завершила начатое! Я уверена, что то, что у нас внутри, мы излучаем внешне. Считаю, что мне помогла выиграть моя харизма, — так говорит мой папа. И конечно же, уверенность в себе. Сцена — это всегда нелегко, поэтому первый выход — самый волнительный. Сильно трясло! (Смеется)
Я бы очень хотела попробовать свои силы на всероссийском конкурсе. Надеюсь, у меня все получится!
Юлия Зелепукина
Рост 168 см, вес 48 кг, параметры 87×60×87 см.
Родилась 25 сентября 2004 г. в Новомосковске.
Семья: мама Ирина, папа Александр и три младших сестренки: Мила, Маша и Александра.
Окончила техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова, студентка Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.
Любит детективы Агаты Кристи.
Любимый сериал: «Отчаянные домохозяйки».
Девиз: «Если очень стараться, все обязательно получится!»
Мечта: чтобы близкие люди всегда оставались рядом и были здоровы.