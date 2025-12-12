Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина

Финальное шоу прошло на сцене ДК «Туламашзавод» 11 декабря. В нем приняли участие 12 очаровательных девушек из Тулы, Киреевска, Липок и Новомосковска.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Этот конкурс стал ярким праздником таланта, грации и вдохновения. В нашем регионе он проводится в шестой раз, организатором выступает модельное агентство Gold Models и его директор Светлана Моторина.

«Мисс Тульская область» — это отборочный тур Всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия — Вселенная». Победительница получит право представлять Тульскую область на этом масштабном событии в 2026 году.

Финалистки вышли на сцену под яркими лучами прожекторов, купаясь в аплодисментах публики. Самым юным участницам — Эмилии Неждановой и Софии Моториной — по 15 лет. Самым опытным — Анне Бобровой, Анастасии Вдовиной и Дарье Юнусовой — по 28.

Девушки сияли на сцене, словно драгоценные жемчужины, каждая из них была воплощением изящества и элегантности. Позитивный настрой, открытые улыбки и душевная теплота — вот то, что увидели и почувствовали жюри и зрители этим вечером. Каждая финалистка щедро делилась своей харизмой и внутренней силой, и это сделало шоу неповторимым и завораживающим.

Участниц ждали четыре конкурсных выхода: визитка, показ авторской коллекции, талант (по желанию) и дефиле в вечерних платьях.

Анна Боброва сыграла для зрителей на виолончели и прочла стихотворение собственного сочинения.

Екатерина Корсан исполнила чарующий и очень нежный восточный танец.

Эмилия Нежданова порадовала публику зажигательным танцем и игрой на барабанах.

А Юлия Зелепукина танцевала с партнером.

По итогам всех конкурсных выходов каждая участница получила свой титул, корону и ленту. Итак…

Ксения Юдина, 23 года, Тула — «Мисс Изящество».

Екатерина Корсан, 19 лет, Тула — «Мисс Талант».

Дарья Юнусова, 28 лет, Липки — «Мисс Идеал».

Анастасия Вдовина, 28 лет, Тула — «Мисс Харизма».

Мария Морозова, 23 года, Киреевск — «Мисс Гламур» и «Мисс Совершенство».

Светлана Редкова, 27 лет, Тула — «Мисс Артистизм».

Елизавета Садунина, 16 лет, Тула — «Мисс Юность».

Главные титулы распределились следующим образом. Титул «Мисс Gold Models», который вручила лично директор модельного агентства Gold и организатор конкурса, получила 15-летняя тулячка София Моторина. Она же стала и обладательницей титула «Мисс Грация».

Сразу два титула выиграла 15-летняя Эмилия Нежданова из Киреевска — «Мисс Зрительских симпатий» и «Юная Мисс Тульская область — 2026».

Титул «2-я вице-мисс Тульская область — 2026» и титул «Мисс Тульская область онлайн» выиграла 28-летняя тулячка Анна Боброва из Тулы.

«1-й вице-мисс Тульская область — 2026» стала 19-летняя тулячка Ксения Панина.

А главный титул «Мисс Тульская область — 2026» завоевала 21-летняя Юлия Зелепукина из Новомосковска. Также у девушки титул «Мисс Фото».

— Сейчас я живу в поселке Бородинском, работаю на Тульском императорском оружейном заводе в службе протокола. Спасибо большое моему руководству, которое присутствовало на конкурсе, — для меня такая поддержка очень важна! Я даже свой творческий номер подготовила с коллегой Алексеем — мы танцевали.

Мне всегда очень нравилась сцена, я с детства выступала, занималась художественной гимнастикой и в колледже была активной. И вот среди серых рабочих будней мне захотелось праздника. Конкурс — как луч света, к тому же я мечтала показать мастерство, которым владею. Но я совершенно не ожидала, что выиграю!

— На конкурсе была очень дружелюбная обстановка. Тем более что с четырьмя девочками мы пришли вместе — это Ксения Панина, Мария Морозова, Ксения Юдина и Светлана Редкова. Мы дружим и все вместе решили участвовать — так веселее!

Я пробовала свои силы в конкурсе в прошлом году и стала «1-й вице-мисс». А в этом году успешно завершила начатое! Я уверена, что то, что у нас внутри, мы излучаем внешне. Считаю, что мне помогла выиграть моя харизма, — так говорит мой папа. И конечно же, уверенность в себе. Сцена — это всегда нелегко, поэтому первый выход — самый волнительный. Сильно трясло! (Смеется)

Я бы очень хотела попробовать свои силы на всероссийском конкурсе. Надеюсь, у меня все получится!

Из досье Myslo

Юлия Зелепукина

Рост 168 см, вес 48 кг, параметры 87×60×87 см.

Родилась 25 сентября 2004 г. в Новомосковске.

Семья: мама Ирина, папа Александр и три младших сестренки: Мила, Маша и Александра.

Окончила техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова, студентка Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

Любит детективы Агаты Кристи.

Любимый сериал: «Отчаянные домохозяйки».

Девиз: «Если очень стараться, все обязательно получится!»

Мечта: чтобы близкие люди всегда оставались рядом и были здоровы.