  Стали известны выставки, которые увидят туляки в 2026 году в ГИМе
Стали известны выставки, которые увидят туляки в 2026 году в ГИМе

Для посетителей подготовили много интересного.

Фото Алексея Пирязева.

Стали известны выставки, которые пройдут в филиале Исторического музея в Туле в 2026 году. Это «Сокровища полковых музеев», «Лабиринт истории. Развитие российского кинематографа», «Белое золото Кремля», «Поэт и царь», «От возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Исторического музея.

Выставка «Сокровища полковых музеев» (февраль — август 2026 г.) посвящена отечественным военным традициям XVIII — начала ХХ века. Посетителям представится возможность познакомиться с уникальными реликвиями из собрания Государственного исторического музея ― мемориальными предметами из полковых музеев и церквей, а также офицерских собраний. Это «полковое» серебро, шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды, орденские сервизы, разнообразное оружие, иконы. Полковые музеи хранили также разнообразные предметы, связанные с историей формирований. К ним относились дары и вклады членов российской императорской семьи: император, императрица и великие князья выступали почетными командирами ряда полков Русской императорской гвардии. Коллекции были сосредоточены в полковых арсеналах, офицерских собраниях и библиотеках. Выставка рассказывает и о тех, кто сохранял и продолжал традиции русской армии ― гвардейских офицерах. 

В апреле гости филиала смогут увидеть совместный проект Государственного центрального музея кино и Исторического музея «Лабиринт истории. Развитие российского кинематографа» (апрель — июль 2026 г.) Его авторы предлагают уникальный взгляд на отечественную историю через объектив кинокамеры. Экспозиция будет выстроена как хронологическое путешествие по XX и началу XXI в., в котором история страны раскрывается через эволюцию кинематографа. Выставка позволяет соотнести отпечатанное на кинопленке с подлинным, объединив два масштабных собрания — реликвии и знаковые предметы из мира кино и подлинные исторические артефакты из коллекции ГИМ. 

В последний летний месяц филиал ГИМ в Туле примет выставку «Белое золото Кремля» (август 2026 г. — январь 2027 г.), подготовленную Музеями московского Кремля и Историческим музеем. В экспозиции будет показано более 150 предметов из фарфора. Они либо были сделаны для Большого Кремлевского дворца, либо переданы в Оружейную палату еще в XIX столетии как важные исторические и художественные памятники. Среди экспонатов ― предметы Кремлевского сервиза, изделия XVIII столетия, подносные блюда, фарфор отечественных частных заводов, агитационный фарфор.

Продолжит серию партнерских проектов выставка «Поэт и царь». Выставка расскажет о взаимоотношениях Пушкина с властью через призму творчества поэта. В основе экспозиции ― сюжеты из жизни Александра Пушкина в период создания литературных произведений на исторические темы и встреч с представителями императорской фамилии — государем и великими князьями. Посетители увидят материалы о Борисе Годунове, Петре I и Екатерине II, периоды правления которых Пушкин изучал и отразил в стихах и прозе. Выставка ― совместный проект Государственного музея-заповедника «Царское Село» и Исторического музея. 

Завершит музейный год в филиале Исторического музея выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Исторического музея» (декабрь 2026 г. — май 2027 г.). На ней будут представлены разные периоды в развитии ювелирного искусства ведущих мировых центров художественной культуры. Лучшие произведения мастеров золотого и серебряного дела эпох Средневековья, Возрождения и Нового времени из фондовой коллекции Исторического музея составляют основу экспозиции.

В выставочной программе возможны изменения. Дополнительная информация по телефону 8 (4872) 77-31-65.

Фотограф
сегодня, в 10:00 +1
