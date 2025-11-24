«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина

Фото Алексея Пирязева.

События разворачиваются в 1902 году в солнечном Батуме. Там живут люди с открытым сердцем и веселым нравом, которые поют песни, танцуют лезгинку, влюбляются, дышат полной грудью. И тут в городе появляется юный Сосо, Иосиф, «чудесный грузин», как назвал его на заре XX века Владимир Ленин.

На сцене разворачивается настоящий триллер, где есть любовь, политика, коварство, шпионаж, контрабандисты…

Рената Сотириади, режиссер-постановщик:

— Спектакль «Чудесный грузин» я сначала поставила во МХАТе. Его предложил Андрей Владимирович Назаров, наш известный киносценарист; это был один из его киносценариев. Текст сценария был адаптирован под пьесу, и я его поставила. Пьеса современная, очень монтажная, сценарная. Практически кино! В таком современном варианте рассказать историческую правду о тех днях было бы правильным. Личность Иосифа Виссарионовича очень неоднозначна. Я не даю оценок его действиям, но масштаб личности так велик, что не говорить о Сталине невозможно.

По словам Ренаты Владимировны, МХАТ уже четыре года закрыт на ремонт, спектакль «Чудесный грузин» не играется, и было жаль, что такой хороший материал для дискуссии в обществе забыт. Она с радостью приняла приглашение поставить его на тульской сцене.

— В Туле получился другой спектакль. Новый спектакль. Артисты очень быстро должны были научиться танцевать лезгинку, петь грузинское трехголосье, а это сложно. Я надеюсь, что спектакль будет идти, развиваться, совершенствоваться, артисты будут петь все лучше. Все так же было и при работе над спектаклем «В бой идут одни „старики“».



Артем Стребляк.

Главную роль молодого Иосифа Сталина сыграл Артем Стребляк. Для артиста это уже четвертая главная роль за год.

— Сталину в 1902 году было 24 года. Но в начале и в конце спектакля у нас на сцене 1924 год — Иосифу Виссарионовичу 46 лет. Так что я играю его в двух возрастах.

Когда начал работать над ролью, сразу купил книгу о Сталине, прослушал семь часов лекций различных историков и архивистов. Но кроме знания биографии, личности героя очень важна работа с режиссером. Рената Владимировна говорила мне, как она бы хотела видеть ту или иную сцену, я предлагал свои варианты… И мы командно пришли к тому, что зрители увидят в спектакле.

В этой постановке Артем Стребляк говорит с акцентом и танцует грузинские танцы. Для него это впервые, и опыт получился потрясающим.

— Я второй раз в жизни пою на грузинском языке. Песни очень старые, сложные, красивые невероятно! И мы танцуем аджарский танец. Было сложно, но для артиста это очень круто — мы растем, и в нашем багаже знаний и умений теперь есть еще один навык.

Для создания образа Сталина мне красят волосы в черный цвет. Это специальная краска, которая потом легко смывается — и я снова светлый (смеется). Естественно, наклеивают усы и затемняют брови. У взрослого Сталина — парик.

Наш спектакль получился! Я смотрел прогон с другим артистом в роли Сталина — было громко, ярко, круто. Мне очень понравилось! Я надеюсь, что зрители будут испытывать такие же эмоции.



Артем Стребляк в образе 46-летнего Сталина.

Главную женскую роль в спектакле сыграла Екатерина Максюта. Она играет Наташу — девушку, которая влюбляется в Сталина, бросает своего жениха и полностью меняет свою жизнь ради того, чтобы быть рядом с любимым Сосо.



Екатерина Максюта.

— Наташа влюблена в Сталина не потому, что он молод и красив. Она идет за целью: он революционер, и она увидела в нем горящие глаза и желание совершить революцию, изменить страну. Она поняла, что это ее человек и она хочет быть с ним. Трагедия Наташи в том, что Сосо не ответил ей взаимностью, он ее использовал. Наташа и ее брат Порфирий стали сакральными жертвами революции.

Мне этот спектакль очень близок тем, что он музыкальный. В нем можно очень ярко выразить свои эмоции. Когда стою за кулисами и звучит дудук, это очень воодушевляет!

Хореографом-постановщиком грузинских танцев в спектакле стала Нинико Рогава. Для девушки это первый опыт работы в театре.

— Мне позвонил директор театра и озвучил эту идею. Спросил, ставлю ли я мужскую хореографию. Я ответила, что да, и сразу же согласилась. Работа над спектаклем шла два месяца. Я очень довольна ребятами, у нас получилась жгучая Грузия! Мало парней, которые так быстро усваивают танцевальные движения, но это артисты, поэтому сразу все сделали.

В спектакле зрители увидят аджарский и горский танцы, во втором акте на сцене появится и сама Нинико.

Актер Дмитрий Чепушканов в спектакле предстает в образе памятника Ленину.



Дмитрий Чепушканов.

Всегда рядом — его верная супруга и соратница Надежда Константиновна Крупская (Лариса Киеня).

— Мы все знаем, что Ленин живее всех живых (смеется). Памятник Ленину — очень важный персонаж, идейный вдохновитель. Он осуществляет руководство к действию всех тех событий, которыми наполнена пьеса и которыми прониклись молодые революционеры. Он оживает как идея. И да, Ленин в спектакле тоже танцует!

Работать с Ренатой Владимировной очень интересно. Самое главное — у нас совпадает взгляд на сегодняшний день и на те важные задачи, о которых следует сегодня говорить. Для меня это ценно.

В спектакле заняты: Виктор Ананьин, Инна Медведева, Сергей Сергеев, Сергей Пыжов, Антон Архипов, Ян Воробьев, Евгения Дороничева и многие другие, а также артисты Тульского театра юного зрителя и Тульской областной филармонии. Музыкальное сопровождение: барабан, пандури, аккордеон, бубен, гитара, дудук.

Посмотреть спектакль «Чудесный грузин» можно в Тульском академическом театре драмы 26 ноября, 11 и 18 декабря в 18.30 (16+).