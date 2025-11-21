  1. Моя Слобода
Художники, мастера и дизайнеры собрались в Туле на «сМЫслах»

20 ноября выставка традиционного и современного искусства открылась в творческом пространстве «Девятка».

Фото ocktula.ru

Концепция выставки «сМЫслы» построена на восприятии традиции как живого процесса, который непрерывно взаимодействует с современностью. 

75975.f38dedf3a7ec6c4dbddf252b14cd255716537.jpg

«Выставка демонстрирует потрясающие работы мастеров со всей страны, чье творчество вдохновлено народными традициями», — говорит директор Объединения центров развития культуры Елена Арбекова.

75974.f38dedf3a7ec6c4dbddf252b14cd255716537.jpg

Гости могут увидеть авторские игрушки, керамику, живописные полотна, вышитые панно, а также предметы интерьера, выполненные из дерева, стекла и металла. 

Экспозиция объединила работы художников, дизайнеров и ремесленников из десяти регионов России, включая Тулу, Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижний Новгород, Иваново, а также Московскую, Калужскую, Владимирскую области и Краснодарский край.

75959.f38dedf3a7ec6c4dbddf252b14cd255716537.jpg

Выставка «сМЫслы» продлится до 30 ноября. Посещение доступно по Пушкинской карте.

сегодня, в 10:40 +1
