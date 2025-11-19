  1. Моя Слобода
В тульском театре им. Горького покажут «Чудесного грузина»

Премьера музыкальной притчи в постановке Андрея Назарова состоится 23 ноября.

Пьеса «Чудесный грузин» — рассказывает о годах жизни Сталина, которые долгое время находились под грифом «секретно». 1902 год. Батуми и населяющие его люди с открытым сердцем и веселым нравом, многоголосие песен, неповторимая грузинская лезгинка…

В центре этой ликующей жизни – юный Сосо Иосиф, «чудесный грузин», как назвал его на заре XX века один из руководителей партии. Любовь, политика, коварство, шпионаж, контрабандисты – настоящий событийный триллер ждет пришедших на спектакль.

В спектакле заняты артисты Тульского академического театра драмы, Тульского театра юного зрителя и Тульской областной филармонии. За музыкальное сопровождение отвечает ансамбль «Легенда». 

В ролях: заслуженный артист России Валентин Ананьин, артисты Артем Стребляк, Дмиртий Чепушканов, Антон Балабаев, Инна Медведева, Лариса Киеня и другие. Художник-постановщик – Ирина Титоренко, музыкальный руководитель – Екатерина Большакова, хореограф-постановщик – Нинико Рогава. Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом). Возрастное ограничение: 16+.

Премьера состоится в воскресенье, 23 ноября, начало в 18.30.

 

1 декабря в Туле включат новогоднюю иллюминацию
1 декабря в Туле включат новогоднюю иллюминацию
Как в ТулГУ отметили День преподавателя высшей школы
Как в ТулГУ отметили День преподавателя высшей школы
