  Райдер стендап-комика: Сергей Орлов требовал от организаторов концерта в Новомосковске белые носки и ягодные электронки
Райдер стендап-комика: Сергей Орлов требовал от организаторов концерта в Новомосковске белые носки и ягодные электронки

В редакцию Myslo прислали райдер звезды. Некоторые пункты удивляют.

Райдер стендап-комика: Сергей Орлов требовал от организаторов концерта в Новомосковске белые носки и ягодные электронки
Кадр: Gazgolder/YouTube

Отметим, что гонорар Сергея Орлова за выступление составляет миллион рублей. 

Организаторов концерта Орлова удивили такие пункты бытового райдера, как три пары чисто белых (ВЫСОКИЕ, плотные, без узоров, вышивки, принтов и т. п.) носков р-р 42-44, электронная сигарета HQD (вкус ягодный, фруктовый), электронная сигарета IN FLAVE (вкус свежая мята). 

Если учесть, что концерты у Орлова расписаны практически каждый день, вопрос — зачем ему столько белоснежных носков? 

Также в райдере у звезды две пачки Parliament silver, зажигалка, большие упаковки влажных и сухих салфеток, ролик для чистки одежды.

Из еды: вода с газом и без (предпочтительно — Baikal, Tassay), Сoca-Cola без сахара, тоник Schweppes Indian или Evervess, хорошее белое сухое вино Рислинг 0,75 л (охлажденное), джин Bombay Sapphire 0,7 л (охлажденный), лёд, бокалы, штопор, одноразовые бумажные стаканчики.

Мясная нарезка (куриное филе су-вид), куриная грудка филе на гриле, сыр чеддер оранжевый в нарезку, упаковка плавленого сыра в треугольниках ассорти (Violа или Hochland), картофель отварной со сливочным маслом, овощной салат из свежего огурца и айсберга, небольшой сет качественных роллов (без майонезных шапок и большого количества сливочного сыра), соевый соус, вилки, ножи, зубочистки. 

Напиток кисломолочный питьевой Exponenta, йогурт Exponenta, протеиновое печенье без сахара, ассорти из смеси жареных орехов и цукатов, бананы, лимон, чипсы Pringles. 

Артист просит возможность заказать чай/кофе (не растворимый) при необходимости, сахар, сахарозаменитель, наличие микроволновой печи или возможность разогреть еду. 

Также комик требует оставлять свободными два места рядом на краю партера и право пригласить на свой концерт до 15 гостей.

сегодня, в 15:53 −6
