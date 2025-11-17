Безумные мультики и фильм, снятый на домофон: что показали тулякам на кинофестивале «Кассета с родительской полки»

Фото Ирины Игнатьевой.

16 ноября в «Октаве» на международном кинофестивале «Кассета с родительской полки» собрались любители странного и андеграундного кино, которое не достаточно просто смотреть — его нужно чувствовать.

Создатели картин — молодые режиссёры, которые рвутся «прокричать» через кадр свои переживания и чувства, показать обыденность через призму своего, пусть даже специфического, восприятия.







Организаторы феста — студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Дарья Сергеева и Вадим Копцов — люди далекие от создания фильмов, но думающие и творческие, да еще и вдохновленные культурой Петербурга.

Креативный директор кинофестиваля «Кассета с родительской полки» Дарья Сергеева:

— Мы с Вадимом учимся в архитектурно-строительном университете, люди, вообще не имеющие отношения к кино. Как-то мы сидели у меня дома, обсуждали всё это и решили: «А почему бы нам не сделать кинофестиваль?». Мы оба любим фильмы, а я еще и фанатка самых разных фестивалей.

Ребята совершенно случайно дали рупор всем тем, кто в своем творчестве далек от «глянцевой и приятной» картинки кино, а творит настоящее безумие. В Питере «Кассету с родительской полки» показывали уже дважды.

— Наш фестиваль для того, чтобы молодежь говорила о том, что ее волнует. Большинство фильмов поднимают остросоциальные темы. Это проблемы, общие для всех в возрасте 20-30 лет: первая любовь, непонимание с родителями, мировая обстановка. Об этом стоит говорить и никогда не молчать.



«Кассета с родительской полки» отличается от других фестов по настроению и эстетике — мы яркие, неформатные, никуда не вписываемся. В этом году мы ушли из вуза, обрели независимость и свободу, чтобы делать всё самостоятельно.



Кадр из мультфильма «Занавеска» про воспитание девочек в мусульманских семьях.

Исполнительный директор фестиваля «Кассета с родительской полки» Вадим Копцов — туляк, поэтому в этом году ребята привезли событие на его Родину. Главным организатором показов в Туле стал Ярослав Елисеев — одноклассник Вадима. В Туле фест прошел в формате «Эхо»: показали самое лучшее за годы существования «Кассеты». Картины разделили на четыре блока: анимация, документальное, экспериментальное и игровое кино.







После каждого блока в режиме реального времени на связь со зрителями выходили молодые режиссёры, которые рассказывали о своем творчестве и отвечали на все, даже каверзные вопросы.







Расскажем про самые необычные работы фестиваля.

Мультфильм «Блаженные хроники: Секрет Тайны»

Режиссеры: Иван Сапожников и Елизавета Студеникина.

В психоделичном мультфильме с героями происходит что-странное: в одном из эпизодов мужчина превращается в обезьяну и попадет в клетку, есть и женщина, которая «замужем» за кастрюлей с пюре.



Мультик можно посмотреть здесь







Самый главный вопрос, который интересовал зрителей: «Есть ли в этой сумасшедшей анимации хоть какой-то смысл?»







По словам ребят, в их сюрреалистичном мультфильме нет никакого глубокого замысла:

— Когда мы представляли работу преподавателям вуза, мы говорили, что нарисовали что-то очень гениальное и глубокое. Мы всем говорили: «Вы просто не понимаете!». Но по факту в этих мультиках вообще ничего нет — это просто смешно. Так я подумал, что хочу нарисовать как женщина выходит замуж за кастрюлю с пюре, но после решил, что это слишком скучно и решил их «разводить», — смеясь рассказал Иван.

Молодые режиссеры посвятили свои мини-новеллы Тарковскому, чьи работы вдохновляют их на творчество.

Несмотря на то, что никто из зрителей ничего не понял в сюжете анимации, все посмеялись от души — ребята-режиссеры точно достигли своей главной цели.

Короткометражный фильм «Двор, где тени дышат именами»

Режиссер: Анна Баязитова.

Это единственный фильм снятый ни на что другое, как на камеру домофона.

Экспериментальная картина настолько заинтересовала зрителей, что все сидели в тишине и увлеченно следили за молниеносно развивающейся

историей неразделенной любви. Женщина не могла попасть в квартиру своего молодого человека, чтобы поговорить с ним после ссоры.

В фильме есть и второстепенные герои — другие жильцы этой многоэтажки.







Режиссер Анна Баязитова рассказала о создании фильма:

— Я сидела дома с другом, мы заказали доставку еды. Он решил открыть дверь с помощью умного домофона — через приложение мы видели все, что происходит во дворе. Так нам пришла в голову сумасшедшая идея снять на камеру домофона фильм. Мы сидели ели и смотрели записи с домофона, а потом открыли онлайн-режим и следили за тем, что происходит на улице. В этот период и подошла главная героиня картины — женщина, которая пыталась поговорить со своим молодым человеком.

Фильм, снятый на домофон, стал самой обсуждаемой картиной вечера. Зрители были настолько тронуты историей Камиля и незнакомки, что засыпали Анну вопросами — всем было интересно, как живут жители дома сейчас.



Режиссер призналась, что она не брала у «актеров» разрешения на съемку и размещение на ресурсах, поэтому не может представить фильм на более широкую аудиторию.



Кажется, что все владельцы «умного» домофона теперь попробуют срежиссировать фильм про жизнь в своем доме. И, знаете, там точно было бы на что посмотреть, ведь перед нами не актерская игра, а реальная жизнь!