Тульская «Дикая Мята» вошла в список финалистов премии «Больше, чем путешествие»

Арт-кэмп отметили за вклад в развитие туристического потенциала региона.

Фото Алексея Пирязева.

Тульский арт-кэмп «Дикая Мята» стал финалистом Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Эксперты отмечают уникальные проекты, объединяющие путешествия, искусство, образование, промышленный туризм, медиа и экологическую ответственность.

Тульский проект получил номинацию за вклад в развитие туристического потенциала региона и формирование стандартов качественного гостеприимства. 

«Проект задумывался как место творчества, вдохновения и объединения артистов, музыкантов, писателей, поэтов и художников. Креативный кластер, если хотите. Вроде получается», — отметил креативный директор арт-кэмпа Андрей Клюкин.

По словам организаторов, благодаря премии более 310 тысяч молодых людей увидели уникальные места нашей страны.

Фотограф
сегодня, в 13:01 0
Место
Тульская область
Прочее
Дикая мята арт-кэмп
