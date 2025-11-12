  1. Моя Слобода
В тульском Выставочном зале представят работы авангардиста Натты Конышевой

В новой экспозиции будут представлены более 50 полотен художницы.

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Выставка «Натта Конышева. г. Москва» собрана из работ, хранящихся в коллекции семьи художницы. Натта Конышева (1935-2022) – выдающаяся художница, в работах которой сочетаются черты разных течений живописи: примитивизма, экспрессионизма, сюрреализма и символизма.

Натта Конышева – художник городской среды. Ее любимый город – Москва. Конышева не расставалась с ручкой, рисовала всегда и везде. В ее зарисовках – москвичи, обычная жизнь столицы: бурлящие толпы на вечеринках, на улице, в музее, в парке, на рынке, на вернисаже.

Произведения Натты Конышевой есть в коллекциях Третьяковской галереи, Русском музее, а также в музеях, частных и корпоративных собраниях России, Бельгии, Франции, Италии, Германии и других стран.

В Туле выставка откроется 13 ноября, в 16.00. В день открытия вход свободный. Экспозиция будет работать до 14 декабря. Справки по телефону: 8(4872)56-09-92. Возрастное ограничение: 12+.

вчера, в 20:49 +1
