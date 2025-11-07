В музее «Тульские самовары» открылась новая выставка

В экспозиции представлена уникальная коллекция из 19 подарочных самоваров и наборов музея завода «Штамп».

7 ноября в музее «Тульские самовары» открылась выставка «История в каждом самоваре: шедевры завода „Штамп“». В экспозиции представлены предметы из коллекции завода, собранные специально к 35-летию музея.

От имени губернатора Тульской области гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова. Она поздравила коллектив учреждения с юбилеем и отметила, что музей «Тульские самовары» — одно из знаковых мест для туляков и гостей региона.

«Музей хранит память о тульских умельцах, которые создавали настоящие произведения искусства. Среди них образцы завода „Штамп“ — олицетворение славных традиции тульских мастеров. Самовар — не просто предмет быта, это символ русской культуры, традиций гостеприимства и семейного тепла. Эта экспозиция — живое свидетельство мастерства наших предков и вдохновение для будущих поколений. Мы гордимся тем, что Тульская область сохраняет и развивает свою уникальную традицию», — сказала Ольга Гремякова.

В экспозиции представлена уникальная коллекция из 19 подарочных самоваров и наборов музея завода «Штамп», в том числе «Дружба народов», который подарили Леониду Брежневу в 1976 году. «Русское поле» — подарок Елизавете II от Бориса Ельцина в 1994 г. и другие.

Посетить выставку можно до 12 января 2026 года.